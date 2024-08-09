Аффилянты "Патио" мешают "ПОСКО" получить разрешение на достройку проблемной долевки

Специализированный застройщик "ПОСКО" столкнулся со сложностями при получении разрешения на достройку проблемной долевки ООО "Патио" на ул. Ленинской, д. 285–299 в Самаре. Надо сказать, обманутые дольщики дожидаются своих квартир в этом доме уже два десятка лет, и вот опять на их пути возникли сложности.

Процесс, по словам дольщиков, застопорил Вадим Левитан, председатель правления ЖСК "На Ленинской" (ул. Ленинская, 285), учредитель ООО "Аджатарский базальтовый щебеночный завод" (АБЩЗ) и, по данным источников, зять Тамары Мязовой — бывшего директора "Патио". Его ЖСК и еще несколько ТСЖ и жилищных кооперативов подали в Ленинский районный суд иск, в котором оспаривается уменьшение коэффициента парковочных мест для долгостроя.

По словам дольщицы Олеси Шабалиной, собственники будущих квартир сами добивались разрешения на уменьшение количества парковок, понимая, что это необходимый шаг для завершения строительства.

"При этом в их дворе работает паркинг, закрытый шлагбаумом. Мы не планируем, да и не можем занимать парковочные места около их домов. На лицо очередное злоупотребление правом", — говорит женщина.

Она отмечает, что в суд Ленинского района не явились ни представители министерства строительства Самарской области, ни представители администрации Самары, которые выступают в деле ответчиками и заинтересованной стороной. В их отсутствие 8 июля суд наложил ограничительные меры на земельный участок.

"После этого областной минстрой и администрация Самары даже не обжаловали это определение, хотя должны защищать права обманутых дольщиков и выполнять распоряжение нашего президента, Владимира Владимировича Путина, который еще в июне 2019 года потребовал избавиться от позора с "обманутыми дольщиками". В итоге разрешение на строительство не было подписано. Теперь, с учетом нового судебного процесса, не понятно, когда будет получено", — сетует дольщица.

Напомним, история проблемного ЖК на ул. Ленинской началась в 2004 г., когда ФГУП "ЦСКБ-Прогресс" (с 2014 г. АО "РКЦ Прогресс") решило построить в 136 квартале квартиры для работников. Для этого привлекли ООО "Патио", которое заключило 94 инвестиционных договора на сумму более 140 млн руб., но обанкротилось. Директор "Патио" Владимир Комаровский получил четыре года колонии общего режима за мошенничество.

В 2009 г. за достройку объекта взялось ООО "Самарское бюро инвестирования строительства" ("С-БИС"). Стройка не началась, но будущие квартиры продавались, и число обманутых дольщиков только увеличилось.

Дольщики при этом считают, что, несмотря на смену юрлиц физические лица, принимавшие реальные решения в этих компаниях, практически не менялись. Они называют несколько ключевых фигур: бывший директор ООО "Патио" Владимир Комаровский, учредитель "Патио" и якобы фактический руководитель и владелец "С-БИС" Леонид Позднышев, последний бывший директор ООО "Патио", а затем и главный финансист "С-БИС" Тамара Мязова.

Эти же люди стоят за ООО "Аджатарский базальтовый щебеночный завод" (АБЩЗ), пытавшимся получить право на достройку ЖК. Так, в суде была установлено, что исполнительным директором АБЩЗ была все та же Тамара Мязова (по данным дольщиков, — теща Левитана).

В 2023 г. конкурс по выбору нового застройщика-инвестора выиграло ООО "СЗ ПОСКО". 13 ноября 2023 г. между минстроем и компанией было заключено соглашение о реализации инвестиционного проекта, цель которого — удовлетворить права пострадавших участников долевого строительства.

"После этого застройщик в короткий срок собрал и подал документы для получения разрешения на строительство в областной минстрой и начал подготовку к работе. Мы были уверены, что строительные работы на площадке начнутся в августе, — говорит Олеся Шабалина. — Нас беспокоит, что следственные органы и суд усложняют наше положение вместо того, чтобы защищать права дольщиков, и дать правовую оценку действиям тех самых сотрудников "Патио", которые фактически до сих пор не хотят оставить в покое наш дом. Мы рассчитываем, что наша проблема будет решена командой нового губернатора Самарской области, и мы хотя бы спустя два десятилетия получим наши квартиры".