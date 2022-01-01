В Самаре водитель иномарки сбила девочку, вышедшую из трамвая

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В пятницу, 31 декабря, в 13:20 в Самаре 38-летняя водитель Nissan напротив дома № 153 по ул. Ставропольской сбила 16-летнюю девочку, переходившую проезжую часть от остановившегося трамвая, сообщает ГУ МВД по Самарской области.