В Жигулевске в ДТП пострадала водитель ВАЗа

В пятницу, 31 декабря, в 16:15 в Жигулевске на ул. Фрунзе водитель Fiat при повороте налево нарушил ПДД и столкнулся с автомобилем Lada Kalina, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
51-летняя женщина, управлявшая отечественным транспортным средством, получила травмы. После оказания медицинской помощи она отпущена домой.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...