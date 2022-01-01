В Жигулевске в ДТП пострадала водитель ВАЗа

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В пятницу, 31 декабря, в 16:15 в Жигулевске на ул. Фрунзе водитель Fiat при повороте налево нарушил ПДД и столкнулся с автомобилем Lada Kalina, сообщает ГУ МВД по Самарской области.