АвтоВАЗ с 1 января поднял цены на все автомобили

С 1 января АвтоВАЗ поднял цены на автомобили марки Lada на 11 000 — 82 тыс. рублей.

Так, Lada Granta стала дороже на 11 — 21 тыс. руб., в зависимости от комплектации. У Lada Largus "плюс" 17 тыс. рублей. XRay и XRay Cross получили прибавку в размере 24 тыс. рублей.

Niva Travel теперь предлагается на 21 тыс. руб. дороже, а Niva Legend — на 22 — 38 тыс. рублей. Lada Vesta стала дороже на 27 — 82 тыс. рублей.