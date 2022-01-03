Злостный нарушитель ПДД сбил пешехода во дворе дома по ул. Гагарина

В воскресенье, 2 января, в 5:40 в Октябрьском районе Самары произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, передает пресс-служба облМВД.
30-летний водитель, за последний год 58 раз привлекавшийся к ответственности за нарушение ПДД, за рулем Lada Vesta сбил 49-летнего пешехода во дворе дома по ул. Гагарина, 28.
В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, был доставлен в медицинское учреждение, где ему назначили амбулаторное лечение.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...