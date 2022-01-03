Злостный нарушитель ПДД сбил пешехода во дворе дома по ул. Гагарина

В воскресенье, 2 января, в 5:40 в Октябрьском районе Самары произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, передает пресс-служба облМВД.

30-летний водитель, за последний год 58 раз привлекавшийся к ответственности за нарушение ПДД, за рулем Lada Vesta сбил 49-летнего пешехода во дворе дома по ул. Гагарина, 28.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, был доставлен в медицинское учреждение, где ему назначили амбулаторное лечение.