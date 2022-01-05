В Самаре на 9-й Просеке не разъехались две иномарки

ДТП с участием Nissan Terrano и Audi произошло 4 января в 15:20, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

41-летний водитель Nissan следовал по ул. Сквозной, при левом повороте на 9-я Просеку, 5-ю линию, не уступил дорогу и столкнулся с иномаркой, которая двигалась по главной дороге. В результате аварии пострадал 22-летний водитель Audi, ему назначено амбулаторное лечение.