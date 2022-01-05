Почти три десятка сельских медработников получили компенсацию по ипотеке

В 2021 году компенсацию взноса по ипотеке получили 29 врачей и средних медицинских работников.

По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе с прошлого года реализуется новая мера социальной поддержки медицинских работников. Специалисты в селах и малых городах получают компенсацию первоначального взноса по ипотеке на жилье, приобретенное в сельской местности, в размере 30% его стоимости.

В 2021 г. такие выплаты получили 29 человек, в том числе специалисты Исаклинской центральной районной больницы — врач общей практики Риф Гибадуллин, врач ультразвуковой диагностики Альбина Киргизова, медицинская сестра Резеда Горшенина.

"Вне сомнения, обеспечение больницы квалифицированными кадрами — важнейший вопрос для нас, — отметил главный врач Исаклинской больницы Александр Медведев. — Такие программы социальной поддержки медработников, как компенсация первоначального взноса по ипотеке на жилье, которые помогают специалистам обустроиться в селе, пустить корни здесь, воспринимаются нашими специалистами с большим воодушевлением".

Врач ультразвуковой диагностики Альбина Киргизова переехала в Исаклинский район из Тольятти более семи лет назад.

"Я родилась в Сергиевском районе Самарской области. Через год переехала с родителями в Камышлинский район, где выросла и окончила школу, — рассказала Альбина Ислам-Нуровна. — После обучения в СамГМУ я на протяжении двух лет жила и работала в Тольятти, а в 2014-м стала участником программы "Земский доктор" и переехала в Исаклинский район. Здесь познакомилась с будущим мужем, мы поженились и в марте 2021 года взяли ипотечный кредит на покупку дома. О программе узнали уже постфактум и, конечно, очень обрадовались. Для нашей семьи это очень большая поддержка. Недавно я узнала о том, что для медицинских работников предусмотрена компенсация уплаченных процентов по ипотеке. Для нас, как и для многих молодых семей, это также будет прекрасным подспорьем".