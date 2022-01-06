В Тольятти легковушка столкнулась с грузовиком

5 января на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых 9 человек получили ранения различной степени тяжести. Признаков опьянения у участников дорожно-транспортных происшествий не выявлено.
Одно из ДТП произошло на территории Комсомольского района Тольятти в 20:50. 30-летняя девушка за рулем "GEELY" ехала по Поволжскому шоссе со стороны Обводного шоссе в направлении п. Поволжский.
В районе здания № 5б по Поволжскому шоссе она не выбрала безопасную дистанцию, в результате чего допустила столкновение с грузовым автомобилем "RENAULT", в составе с полуприцепом.
Водитель легкового автомобиля получила телесные повреждения, бригадой скорой помощи доставлена в ближайшую больницу, где ей назначено амбулаторное лечение.
По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...