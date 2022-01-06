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ДТП Происшествия

В Тольятти легковушка столкнулась с грузовиком

САМАРА. 6 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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5 января на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых 9 человек получили ранения различной степени тяжести. Признаков опьянения у участников дорожно-транспортных происшествий не выявлено.

Одно из ДТП произошло на территории Комсомольского района Тольятти в 20:50. 30-летняя девушка за рулем "GEELY" ехала по Поволжскому шоссе со стороны Обводного шоссе в направлении п. Поволжский.

В районе здания № 5б по Поволжскому шоссе она не выбрала безопасную дистанцию, в результате чего допустила столкновение с грузовым автомобилем "RENAULT", в составе с полуприцепом.

Водитель легкового автомобиля получила телесные повреждения, бригадой скорой помощи доставлена в ближайшую больницу, где ей назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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