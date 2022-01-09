Две женщины и ребенок пострадали при столкновении Chery и Chevrolet Niva в Самарской области

В субботу, 8 января, в Сызрани произошло ДТП с тремя пострадавшими, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 16:25 63-летний водитель Chery выезжал с прилегающей территории в районе дома № 8 по ул. Копровой, не уступил дорогу и столкнулся с Chevrolet Niva под управлением 60-летнего мужчины.
В результате аварии 65-летнюю пассажирку Chevrolet Niva госпитализировали. Также пострадали двое пассажиров Chery — 40-летняя женщина и 11-летний мальчик.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...