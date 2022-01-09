Две женщины и ребенок пострадали при столкновении Chery и Chevrolet Niva в Самарской области

В субботу, 8 января, в Сызрани произошло ДТП с тремя пострадавшими, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 16:25 63-летний водитель Chery выезжал с прилегающей территории в районе дома № 8 по ул. Копровой, не уступил дорогу и столкнулся с Chevrolet Niva под управлением 60-летнего мужчины.

В результате аварии 65-летнюю пассажирку Chevrolet Niva госпитализировали. Также пострадали двое пассажиров Chery — 40-летняя женщина и 11-летний мальчик.