16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области пройдут тренировки по подключению передвижных котельных Дмитрий Азаров встретил Рождество в сызранском соборе Казанской иконы Божией матери Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Рождеством Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Новым годом Дмитрий Азаров открыл первое в Самарской области детское паллиативное отделение

Губернатор Власть и политика

В Самарской области пройдут тренировки по подключению передвижных котельных

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 10 января, губернатор Дмитрий Азаров с членами правительства Самарской области, руководством ведомств и главами муниципальных образований обсудили текущую обстановку на территории региона, оценили работу жилищно-коммунальных служб в праздничные дни и обсудили риски, связанные с понижением температур.

О работе служб жилищно-коммунального комплекса Самарской области доложил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Александр Мордвинов. По словам министра, в период с 31 декабря прошлого года по 10 января текущего года в регионе было зафиксировано 43 коммунальных аварии, которые устранялись в среднем в течение нескольких часов.

Дмитрий Азаров обратил особое внимание на коммунальную аварию 7 января в Тольятти, из-за которой ряд домов остались без отопления. В первые часы после отключения теплоснабжения жителям сообщили, что в компании АО "ТЕВИС" проводили плановые работы в коллекторе в районе дома №38 на ул. Автостроителей,. Однако позже выяснилось, что это была коммунальная авария, а не плановый ремонт.

Как пояснил глава Тольятти Николай Ренц, на одном из участков тепломагистрали в Автозаводском районе произошел прорыв, в результате чего была повреждена труба диаметром 500 мм на длинном участке коллектора под землей. Авария была устранена к 23 часам того же дня, люди находились без отопления меньше суток, отметил глава муниципалитета. Вместе с тем тот факт, что руководство АО "Тевис" своевременно не сообщило о причинах отключения тепла и планах по устранению аварийной ситуации, помешало оперативному реагированию со стороны муниципальных властей.

"Коллеги, попрошу еще раз разобраться в ситуации, чтобы подобного рода сбоев, когда у нас оповещение не соответствует положению дел, больше не происходило. Примите для этого все меры вплоть до административных", - подчеркнул губернатор.

Также глава региона поручил министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства во взаимодействии с главным управлением МЧС России по Самарской области провести тренировки по подключению передвижных резервных котельных для обеспечения устойчивого теплоснабжения по территории Самарской области.

"Прогнозы на январь суровые, ожидается понижение температур. Необходимо в течение 10 дней такие тренировки провести. Должно быть полное развертывание резервных мощностей, мобилизация всех ремонтных бригад во взаимодействии с теплоснабжающими, электроснабжающими, газоснабжающими организациями. Готовность у вас есть, но нужно провести боевое слаживание", - поставил задачу Дмитрий Азаров.

Еще одно поручение губернатора касалось контроля ситуации по расчистке кровель от снега в регионе.
"Очень важно контролировать ситуацию по расчистке кровель. Мы видим температурные скачки от -25 градусов до +2, а в таких случаях увеличивается угроза схода снега с кровель зданий. В плановом, а не авральном режиме всем главам муниципальных образований нужно провести эти работы, не дожидаясь обильных снегопадов и повышения температур", - поставил задачу Дмитрий Азаров.

Государственной жилищной инспекции глава региона поручил контролировать исполнение этой задачи.

Гид потребителя

Последние комментарии

Наталия Завьялова 26 ноября 2021 20:12 Дмитрий Азаров дал старт всероссийскому хакатону в Самаре

Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор

Георгий Гогошин 07 ноября 2021 16:17 Оперштаб: нерабочие дни дали позитивный эффект

Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.

Наталья Кузнецова 26 октября 2021 16:49 В Самарской области разрешат работу фитнес-центров и салонов красоты по QR-кодам после 7 ноября

Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная

Ghost Master 26 октября 2021 04:21 Дмитрий Азаров: "Широкое общественное обсуждение проекта бюджета позволит сделать его более качественным"

Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.

Алиса Сычева 20 октября 2021 07:07 Ведущие IT-компании региона будут привлекаться при разработке стратегических для Самарской области проектов

Класснно

Фото на сайте

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6