В Самарской области пройдут тренировки по подключению передвижных котельных

В понедельник, 10 января, губернатор Дмитрий Азаров с членами правительства Самарской области, руководством ведомств и главами муниципальных образований обсудили текущую обстановку на территории региона, оценили работу жилищно-коммунальных служб в праздничные дни и обсудили риски, связанные с понижением температур.
О работе служб жилищно-коммунального комплекса Самарской области доложил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Александр Мордвинов. По словам министра, в период с 31 декабря прошлого года по 10 января текущего года в регионе было зафиксировано 43 коммунальных аварии, которые устранялись в среднем в течение нескольких часов.
Дмитрий Азаров обратил особое внимание на коммунальную аварию 7 января в Тольятти, из-за которой ряд домов остались без отопления. В первые часы после отключения теплоснабжения жителям сообщили, что в компании АО "ТЕВИС" проводили плановые работы в коллекторе в районе дома №38 на ул. Автостроителей,. Однако позже выяснилось, что это была коммунальная авария, а не плановый ремонт.
Как пояснил глава Тольятти Николай Ренц, на одном из участков тепломагистрали в Автозаводском районе произошел прорыв, в результате чего была повреждена труба диаметром 500 мм на длинном участке коллектора под землей. Авария была устранена к 23 часам того же дня, люди находились без отопления меньше суток, отметил глава муниципалитета. Вместе с тем тот факт, что руководство АО "Тевис" своевременно не сообщило о причинах отключения тепла и планах по устранению аварийной ситуации, помешало оперативному реагированию со стороны муниципальных властей.
"Коллеги, попрошу еще раз разобраться в ситуации, чтобы подобного рода сбоев, когда у нас оповещение не соответствует положению дел, больше не происходило. Примите для этого все меры вплоть до административных", - подчеркнул губернатор.
Также глава региона поручил министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства во взаимодействии с главным управлением МЧС России по Самарской области провести тренировки по подключению передвижных резервных котельных для обеспечения устойчивого теплоснабжения по территории Самарской области.
"Прогнозы на январь суровые, ожидается понижение температур. Необходимо в течение 10 дней такие тренировки провести. Должно быть полное развертывание резервных мощностей, мобилизация всех ремонтных бригад во взаимодействии с теплоснабжающими, электроснабжающими, газоснабжающими организациями. Готовность у вас есть, но нужно провести боевое слаживание", - поставил задачу Дмитрий Азаров.
Еще одно поручение губернатора касалось контроля ситуации по расчистке кровель от снега в регионе.
"Очень важно контролировать ситуацию по расчистке кровель. Мы видим температурные скачки от -25 градусов до +2, а в таких случаях увеличивается угроза схода снега с кровель зданий. В плановом, а не авральном режиме всем главам муниципальных образований нужно провести эти работы, не дожидаясь обильных снегопадов и повышения температур", - поставил задачу Дмитрий Азаров.
Государственной жилищной инспекции глава региона поручил контролировать исполнение этой задачи.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно