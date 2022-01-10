В Самарской области пройдут тренировки по подключению передвижных котельных

В понедельник, 10 января, губернатор Дмитрий Азаров с членами правительства Самарской области, руководством ведомств и главами муниципальных образований обсудили текущую обстановку на территории региона, оценили работу жилищно-коммунальных служб в праздничные дни и обсудили риски, связанные с понижением температур.

О работе служб жилищно-коммунального комплекса Самарской области доложил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Александр Мордвинов. По словам министра, в период с 31 декабря прошлого года по 10 января текущего года в регионе было зафиксировано 43 коммунальных аварии, которые устранялись в среднем в течение нескольких часов.

Дмитрий Азаров обратил особое внимание на коммунальную аварию 7 января в Тольятти, из-за которой ряд домов остались без отопления. В первые часы после отключения теплоснабжения жителям сообщили, что в компании АО "ТЕВИС" проводили плановые работы в коллекторе в районе дома №38 на ул. Автостроителей,. Однако позже выяснилось, что это была коммунальная авария, а не плановый ремонт.

Как пояснил глава Тольятти Николай Ренц, на одном из участков тепломагистрали в Автозаводском районе произошел прорыв, в результате чего была повреждена труба диаметром 500 мм на длинном участке коллектора под землей. Авария была устранена к 23 часам того же дня, люди находились без отопления меньше суток, отметил глава муниципалитета. Вместе с тем тот факт, что руководство АО "Тевис" своевременно не сообщило о причинах отключения тепла и планах по устранению аварийной ситуации, помешало оперативному реагированию со стороны муниципальных властей.

"Коллеги, попрошу еще раз разобраться в ситуации, чтобы подобного рода сбоев, когда у нас оповещение не соответствует положению дел, больше не происходило. Примите для этого все меры вплоть до административных", - подчеркнул губернатор.

Также глава региона поручил министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства во взаимодействии с главным управлением МЧС России по Самарской области провести тренировки по подключению передвижных резервных котельных для обеспечения устойчивого теплоснабжения по территории Самарской области.

"Прогнозы на январь суровые, ожидается понижение температур. Необходимо в течение 10 дней такие тренировки провести. Должно быть полное развертывание резервных мощностей, мобилизация всех ремонтных бригад во взаимодействии с теплоснабжающими, электроснабжающими, газоснабжающими организациями. Готовность у вас есть, но нужно провести боевое слаживание", - поставил задачу Дмитрий Азаров.

Еще одно поручение губернатора касалось контроля ситуации по расчистке кровель от снега в регионе.

"Очень важно контролировать ситуацию по расчистке кровель. Мы видим температурные скачки от -25 градусов до +2, а в таких случаях увеличивается угроза схода снега с кровель зданий. В плановом, а не авральном режиме всем главам муниципальных образований нужно провести эти работы, не дожидаясь обильных снегопадов и повышения температур", - поставил задачу Дмитрий Азаров.

Государственной жилищной инспекции глава региона поручил контролировать исполнение этой задачи.