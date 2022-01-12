Водитель Mitsubishi врезался в грузовик из-за неудачного обгона в Самарской области

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Во вторник, 11 января, в Сызранском районе Самарской области водитель Mitsubishi Lancer попал в больницу из-за ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области