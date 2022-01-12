Водитель Mitsubishi врезался в грузовик из-за неудачного обгона в Самарской области

Во вторник, 11 января, в Сызранском районе Самарской области водитель Mitsubishi Lancer попал в больницу из-за ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 19:05 31-летний водитель иномарки двигался по трассе М-5. Когда он завершал обгон, машину занесло. Водитель потерял управление, вновь выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Iveco под управлением 36-летнего мужчины.
В результате аварии водителя Mitsubishi госпитализировали.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...