В музее Эльдара Рязанова расскажут о творческом пути Мартина Скорсезе

В субботу, 15 января, в 17:30, в Музее Эльдара Рязанова (Самара, ул. Фрунзе, 120) пройдет третья встреча лектория "Герои и антигерои "Нового Голливуда" "Счастливый билет Мартина Скорсезе".

Для современного зрителя Мартин Скорсезе — в первую очередь режиссер культового "Таксиста" (1976) все с тем же де Ниро. Однако его творческий маршрут на протяжении 70-х получился извилистым: пришедшему со временем успеху предшествовали годы зрительского безразличия, художественных поисков и финансовых провалов.

Во второй части "Крестного отца" (1974) Ф. Ф. Кополлы Аль Пачино и Роберт де Ниро не появляются вместе в одном кадре, но присутствие их в одном фильме ретроспективно видится очевидным. Однако в начале 70-х, когда эти имена еще не обрели "звездный" статус, ситуация была совершенно иной.

Во многом случайную встречу на съемочной площадке этих актеров обеспечил Мартин Скорсезе, чей фильм "Злые улицы" (1973) вызвал у Кополлы мгновенную реакцию — подписать де Ниро на роль молодого Вито Корлеоне.

На очередной встрече лектория киновед, кандидат юридических наук, главный научный сотрудник музея Олег Горяинов предложит портрет Мартина Скорсезе, в котором найдется место как его известным работам, так и позабытым лентам. Что нового в "Новом Голливуде"? Как принцип "свободы творчества" оказался востребованным в индустрии, где десятилетиями всем заправляли продюсеры и руководители киностудий? Как коммерческий успех оказался совместим с новаторским художественным опытом?

Цена 200 рублей. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись.