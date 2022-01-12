В музее Эльдара Рязанова расскажут о творческом пути Мартина Скорсезе

В субботу, 15 января, в 17:30, в Музее Эльдара Рязанова (Самара, ул. Фрунзе, 120) пройдет третья встреча лектория "Герои и антигерои "Нового Голливуда" "Счастливый билет Мартина Скорсезе".
Для современного зрителя Мартин Скорсезе — в первую очередь режиссер культового "Таксиста" (1976) все с тем же де Ниро. Однако его творческий маршрут на протяжении 70-х получился извилистым: пришедшему со временем успеху предшествовали годы зрительского безразличия, художественных поисков и финансовых провалов.
Во второй части "Крестного отца" (1974) Ф. Ф. Кополлы Аль Пачино и Роберт де Ниро не появляются вместе в одном кадре, но присутствие их в одном фильме ретроспективно видится очевидным. Однако в начале 70-х, когда эти имена еще не обрели "звездный" статус, ситуация была совершенно иной.
Во многом случайную встречу на съемочной площадке этих актеров обеспечил Мартин Скорсезе, чей фильм "Злые улицы" (1973) вызвал у Кополлы мгновенную реакцию — подписать де Ниро на роль молодого Вито Корлеоне.
На очередной встрече лектория киновед, кандидат юридических наук, главный научный сотрудник музея Олег Горяинов предложит портрет Мартина Скорсезе, в котором найдется место как его известным работам, так и позабытым лентам. Что нового в "Новом Голливуде"? Как принцип "свободы творчества" оказался востребованным в индустрии, где десятилетиями всем заправляли продюсеры и руководители киностудий? Как коммерческий успех оказался совместим с новаторским художественным опытом?
Цена 200 рублей. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?