16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
АвтоВАЗ сократил долю на российском рынке АвтоВАЗ запустит производство нескольких новинок Lada и Renault в 2022 году АвтоВАЗ, подняв стоимость автомобилей, снизил цену "за цвет" АвтоВАЗ с 1 января поднял цены на все автомобили АвтоВАЗ стал российским предприятием

Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ сократил долю на российском рынке

ТОЛЬЯТТИ. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АвтоВАЗ в 2021 г. впервые с 2014 г. сократил долю на российском рынке

АвтоВАЗ в 2021 г. впервые с 2014 г. сократил долю на российском рынке. Продажи бренда выросли на 2%, что хуже оценок общей динамики рынка в 4–5% роста. Причиной стал дефицит комплектующих, который привел к простоям на основном конвейере АвтоВАЗа в Тольятти. В 2022 г. концерн ожидает сохранения такой же динамики рынка, однако там признают, что пока не могут войти в производственный график, пишет kommersant.ru.

Реализация автомобилей Lada в 2021 г. выросла на 2%, до 350,7 тыс. штук, рассказал вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Оливье Морне. При этом рынок легковых и легких коммерческих автомобилей, по оценкам концерна, вырос более активно — на 5%, до 1,68 млн машин. 

Самым продаваемым автомобилем бренда стала Lada Vesta, сместившая лидера последних двух лет модель Granta. Однако разрыв между моделями минимален: их реализация составила 113,7 тыс. и 111,4 тыс. штук соответственно. А доля бренда на авторынке РФ в 2021 г. упала впервые с 2014 г., составив 20,9% (падение на 0,6 п. п.).

С конца 2020 г. автоконцерны столкнулись с дефицитом чипов, который не разрешен до сих пор. На выпуске АвтоВАЗа это напрямую начало сказываться с весны 2021 г., и конвейер АвтоВАЗа в Тольятти, где, в частности, собирается Lada Granta, начал простаивать. При этом из-за различных комплектующих это в меньшей степени коснулось производства Vesta в Ижевске.

В 2022 г. АвтоВАЗ ожидает выйти на "нормальный производственный график", сказал Оливье Морне, отметив, что это произойдет не скоро. При этом концерн продолжает делать ставку на рост рынка и в базовом прогнозе ожидает увеличения продаж легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в нынешнем году на 4%, до 1,75 млн машин.

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

Alex Vo 22 сентября 2014 23:50 Lada Granta сохранила статус самого продаваемого в регионе автомобиля

В процентах все выглядит очень хорошо.

Фото на сайте

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного Largus

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню машиностроителя

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню машиностроителя

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6