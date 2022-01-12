АвтоВАЗ сократил долю на российском рынке

АвтоВАЗ в 2021 г. впервые с 2014 г. сократил долю на российском рынке

АвтоВАЗ в 2021 г. впервые с 2014 г. сократил долю на российском рынке. Продажи бренда выросли на 2%, что хуже оценок общей динамики рынка в 4–5% роста. Причиной стал дефицит комплектующих, который привел к простоям на основном конвейере АвтоВАЗа в Тольятти. В 2022 г. концерн ожидает сохранения такой же динамики рынка, однако там признают, что пока не могут войти в производственный график, пишет kommersant.ru.

Реализация автомобилей Lada в 2021 г. выросла на 2%, до 350,7 тыс. штук, рассказал вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Оливье Морне. При этом рынок легковых и легких коммерческих автомобилей, по оценкам концерна, вырос более активно — на 5%, до 1,68 млн машин.

Самым продаваемым автомобилем бренда стала Lada Vesta, сместившая лидера последних двух лет модель Granta. Однако разрыв между моделями минимален: их реализация составила 113,7 тыс. и 111,4 тыс. штук соответственно. А доля бренда на авторынке РФ в 2021 г. упала впервые с 2014 г., составив 20,9% (падение на 0,6 п. п.).

С конца 2020 г. автоконцерны столкнулись с дефицитом чипов, который не разрешен до сих пор. На выпуске АвтоВАЗа это напрямую начало сказываться с весны 2021 г., и конвейер АвтоВАЗа в Тольятти, где, в частности, собирается Lada Granta, начал простаивать. При этом из-за различных комплектующих это в меньшей степени коснулось производства Vesta в Ижевске.

В 2022 г. АвтоВАЗ ожидает выйти на "нормальный производственный график", сказал Оливье Морне, отметив, что это произойдет не скоро. При этом концерн продолжает делать ставку на рост рынка и в базовом прогнозе ожидает увеличения продаж легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в нынешнем году на 4%, до 1,75 млн машин.