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Кино Культура

Мягкий кинотеатр приглашает посмотреть анимационную комедию "Три богатыря и конь на троне"

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На сеансы можно приходить всей семьей.

На этот раз неунывающий скакун из-за колдовства Бабы Яги поменялся телами с самим князем и весело управляет Киевом. Но долго так продолжаться не может. И спасать отечество отправляются могучие богатыри Илья, Добрыня и Алеша.

Посмотреть анимационную комедию можно в кинотеатрах, расположенных в торговых центрах:

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Lida Makarova 18 апреля 2015 10:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

михаил вдовин 18 апреля 2015 05:26 Прокуратура отказалась возбуждать дело против Дмитрия Сивиркина по обращению режиссера Валерия Гришко

Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

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