Мягкий кинотеатр приглашает посмотреть анимационную комедию "Три богатыря и конь на троне"

На сеансы можно приходить всей семьей.

На этот раз неунывающий скакун из-за колдовства Бабы Яги поменялся телами с самим князем и весело управляет Киевом. Но долго так продолжаться не может. И спасать отечество отправляются могучие богатыри Илья, Добрыня и Алеша.

Посмотреть анимационную комедию можно в кинотеатрах, расположенных в торговых центрах: