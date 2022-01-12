Мягкий кинотеатр приглашает посмотреть анимационную комедию "Три богатыря и конь на троне"

На сеансы можно приходить всей семьей.
На этот раз неунывающий скакун из-за колдовства Бабы Яги поменялся телами с самим князем и весело управляет Киевом. Но долго так продолжаться не может. И спасать отечество отправляются могучие богатыри Илья, Добрыня и Алеша.
Посмотреть анимационную комедию можно в кинотеатрах, расположенных в торговых центрах:
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?