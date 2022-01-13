Два человека пострадали при столкновении "Газели" и "ГАЗона" в Самарской области

В среду, 12 января, в Сызранском районе Самарской области два человека пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 23:00 28-летний водитель "Газели" двигался по трассе М-5. Во время снегопада он не справился с управлением. Из-за этого машину занесло на встречную полосу, где она столкнулась с "ГАЗоном" NEXT под управлением 33-летнего мужчины.

В аварии пострадали водитель и 28-летний пассажир "Газели". Их госпитализировали.