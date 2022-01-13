Два человека пострадали при столкновении "Газели" и "ГАЗона" в Самарской области

В среду, 12 января, в Сызранском районе Самарской области два человека пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 23:00 28-летний водитель "Газели" двигался по трассе М-5. Во время снегопада он не справился с управлением. Из-за этого машину занесло на встречную полосу, где она столкнулась с "ГАЗоном" NEXT под управлением 33-летнего мужчины.
В аварии пострадали водитель и 28-летний пассажир "Газели". Их госпитализировали.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...