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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 сделала бесплатной связь для клиентов в Казахстане

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 расширила список бесплатных услуг для абонентов, находящихся в Казахстане. Роумеры могут бесплатно звонить в Россию и Казахстан, отправлять SMS до 19 января включительно. Особые условия действуют даже при отрицательном балансе и не зависят от тарифного плана клиента. Tele2 также продлевает бесплатный дозвон на горячую линию МИД для помощи россиянам в Казахстане.

Клиенты Tele2 могут бесплатно звонить на номера России и Казахстана, принимать входящие вызовы, отправлять SMS до 19 января во время пребывания в стране. Это позволит абонентам оставаться на связи с родными и друзьями, получать актуальную информацию от российских диппредставительств и авиаперевозчиков.

Кроме того, Tele2 продлила своим клиентам возможность бесплатно звонить на открытую МИД горячую линию из РФ и Казахстана до 19 января. Компания первой на рынке обнулила стоимость звонков на номер +7(495)695 45 45 в полночь с 7 на 8 января. Звонки на горячую линию бесплатны и не расходуют пакет минут вне зависимости от тарифного плана клиента.

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