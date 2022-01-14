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Транспорт и связь Экономика и бизнес

За зимние каникулы Курумоч обслужил около 90 тыс. пассажиров

САМАРА. 14 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Международный аэропорт Курумоч подвел итоги работы в новогодние праздники. С 30 декабря 2021 по 9 января 2022 года аэропорт обслужил 89,1 тысяч пассажиров, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Самый интенсивный трафик зафиксирован 30 декабря и 3 января, когда услугами самарского аэропорта воспользовались 9,3 тысячи пассажиров, было выполнено 72 и 69 рейсов соответственно.

В топ-5 Пятерку наиболее популярных внутрироссийских направлений вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут и Новосибирск.  В условиях ограниченных международных перевозок наиболее популярными направлениями стали Хургада, Шарм-Эль-Шейх и Анталья.

"Следует отметить возросший спрос на путешествия по региональным маршрутам (минуя Москву). С 30 декабря по 9 января аэропортом Курумоч обслужено почти 32 тысячи таких пассажиров, что на 25% превысило прошлогодний показатель", — отмечается в сообщении.

За предпраздничные дни и новогодние каникулы авиакомпании совершили 667 взлетно-посадочных операций, полеты выполнялись по 35 направлениям.

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