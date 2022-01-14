В Тольятти госпитализирован попавший под машину подросток

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 13 января, в Тольятти 35-летний водитель Lada Largus в 17:10 на ул. Баныкина в районе дома № 21 сбил 15-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.