Власти Самары отрицают причастность к стройке на месте снесенного дома на ул. Ульяновской

В Самаре на ул. Ульяновской, 24, где снесли дом, несколько месяцев идет строительство нового здания.
Как пишут в Twitter горожане, "вывески на воротах нет, ничего не оформлено".
Министерство строительства Самарской области прокомментировало, что их ведомством разрешение на строительство не выдавалось. Городской департамент градостроительства также отрицает выдачу разрешения.
В сентябре администрация Ленинского района проводила проверку по данному участку. Тогда власти сообщили, что земельный участок находится в собственности физического лица. "Инспекцией строительного надзора Самарской области не выявлено нарушений при строительстве капитального объекта и обязательных требованиям к параметрам объектов капитального строительства, а именно указано, что земельный участок, расположен в зоне Ц-1 "Многофункциональная зона в границах исторического поселения" согласно правилам застройки и землепользования городского округа Самара, утвержденным Постановлением Самарской городского Думы от 26.04.2001 (ред. от 29.12.2020, с изм. от 25.03.2021). Для данной зоны основной вид разрешенного использования является индивидуальной жилое строительство, с отступами — 0 м, площадью застройки -100%, предельной высотой — 12 м", - говорилось в отчете администрации.
Управление ГООКН выдало заключение о несоответствии архитектурного решения строящегося здания предмету охраны исторического поселения, а также направило в департамент градостроительства уведомление о выявлении самовольной постройки и нарушении градостроительных регламентов. Департамент, в свою очередь, "по результатам рассмотрения в соответствии со ст. 55.32 ГрК РФ в адрес УГООКН направил уведомление об отсутствии признаков самовольной постройки".
Последние комментарии
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?
позорище то какое ёкэлэмэнэ