Власти Самары отрицают причастность к стройке на месте снесенного дома на ул. Ульяновской

В Самаре на ул. Ульяновской, 24, где снесли дом, несколько месяцев идет строительство нового здания.

Как пишут в Twitter горожане, "вывески на воротах нет, ничего не оформлено".

Министерство строительства Самарской области прокомментировало, что их ведомством разрешение на строительство не выдавалось. Городской департамент градостроительства также отрицает выдачу разрешения.

В сентябре администрация Ленинского района проводила проверку по данному участку. Тогда власти сообщили, что земельный участок находится в собственности физического лица. "Инспекцией строительного надзора Самарской области не выявлено нарушений при строительстве капитального объекта и обязательных требованиям к параметрам объектов капитального строительства, а именно указано, что земельный участок, расположен в зоне Ц-1 "Многофункциональная зона в границах исторического поселения" согласно правилам застройки и землепользования городского округа Самара, утвержденным Постановлением Самарской городского Думы от 26.04.2001 (ред. от 29.12.2020, с изм. от 25.03.2021). Для данной зоны основной вид разрешенного использования является индивидуальной жилое строительство, с отступами — 0 м, площадью застройки -100%, предельной высотой — 12 м", - говорилось в отчете администрации.

Управление ГООКН выдало заключение о несоответствии архитектурного решения строящегося здания предмету охраны исторического поселения, а также направило в департамент градостроительства уведомление о выявлении самовольной постройки и нарушении градостроительных регламентов. Департамент, в свою очередь, "по результатам рассмотрения в соответствии со ст. 55.32 ГрК РФ в адрес УГООКН направил уведомление об отсутствии признаков самовольной постройки".