В с. Рождествено женщина попала под машину на пешеходном переходе

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В четверг, 13 января, в с. Рождествено Волжского района произошло ДТП с участием 61-летнего водителя ВАЗ-111130. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.