Дмитрий Азаров поручил главам городов провести воскресник по уборке снега

В воскресенье, 16 января, в городах Самарской области пройдет воскресник по уборке снега. Соответствующее поручение дал главам городов губернатор Дмитрий Азаров.
За последние двое суток в регионе выпало рекордное количество снега. По данным Приволжского УГМС, 14 января в области был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков. Значение предыдущего максимума превышено почти вдвое. В некоторых муниципалитетах было зарегистрировано выпадение 9,3 мм осадков.
Не прекратился снег и 15 января. По всей территории Среднего Поволжья прошли обильные снегопады с метелями и порывистым ветром, на дорогах образовывались снежные заносы.
Особенную обеспокоенность у жителей городов вызвали дворовые территории и внутриквартальные дороги. Много жалоб на бездействие управляющих компаний поступило главе региона в социальных сетях.
Дмитрий Азаров, реагируя на обращения людей, в субботу, 15 января, проехал по Самаре, оценил качество уборки снега в нескольких районах областной столицы и пообщался с жителями. "Убедился, что несмотря на организацию работ, сделано недостаточно", — отметил губернатор и высказал критические замечания главам городов.
По результатам проверки губернатор поручил главам принять неотложные меры по оперативной расчистке дорог, пешеходных зон, дворовых территорий и иных мест общественного пользования, приведению в порядок территорий к началу новой рабочей недели. Государственной жилищной инспекции региона он поставил задачу проконтролировать, как муниципалитеты организуют работу во взаимодействии с управляющими компаниями.
Завтра, 16 января, глава региона работает в Тольятти, где проконтролирует, как организованы работы.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно