Дмитрий Азаров поручил главам городов провести воскресник по уборке снега

В воскресенье, 16 января, в городах Самарской области пройдет воскресник по уборке снега. Соответствующее поручение дал главам городов губернатор Дмитрий Азаров.

За последние двое суток в регионе выпало рекордное количество снега. По данным Приволжского УГМС, 14 января в области был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков. Значение предыдущего максимума превышено почти вдвое. В некоторых муниципалитетах было зарегистрировано выпадение 9,3 мм осадков.

Не прекратился снег и 15 января. По всей территории Среднего Поволжья прошли обильные снегопады с метелями и порывистым ветром, на дорогах образовывались снежные заносы.

Особенную обеспокоенность у жителей городов вызвали дворовые территории и внутриквартальные дороги. Много жалоб на бездействие управляющих компаний поступило главе региона в социальных сетях.

Дмитрий Азаров, реагируя на обращения людей, в субботу, 15 января, проехал по Самаре, оценил качество уборки снега в нескольких районах областной столицы и пообщался с жителями. "Убедился, что несмотря на организацию работ, сделано недостаточно", — отметил губернатор и высказал критические замечания главам городов.

По результатам проверки губернатор поручил главам принять неотложные меры по оперативной расчистке дорог, пешеходных зон, дворовых территорий и иных мест общественного пользования, приведению в порядок территорий к началу новой рабочей недели. Государственной жилищной инспекции региона он поставил задачу проконтролировать, как муниципалитеты организуют работу во взаимодействии с управляющими компаниями.

Завтра, 16 января, глава региона работает в Тольятти, где проконтролирует, как организованы работы.