16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В галерее "Виктория" 19 января начнется Неделя современного кино В музее Эльдара Рязанова расскажут о творческом пути Мартина Скорсезе В киноклубе "Треугольник" пройдет Новогодник В январе Валерий Бондаренко покажет самарцам "Фальшивомонетчика" и "Лакричную пиццу" Киновед Олег Горяинов проведет лекцию о пути Билли Уайлдера

Кино Культура

В галерее "Виктория" 19 января начнется Неделя современного кино

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 19 по 23 января в галерее "Виктория" состоится цикл мероприятий, посвященный актуальным темам современного кинематографа.

Первая лекция кинокритика Олега Горяинова, запланированная на 19 января, будет основана на фундаментальном вопросе "магии кино". На следующий день оператор-монтажер Глеб Ходин расскажет о самых популярных операторских приемах. В пятницу режиссер Светлана Баскова, чье имя чаще всего ассоциируют с культовым андеграундным кинопроектом "Зеленый слоник", анонсирует свою новую работу "Я — Гамлет" и расскажет о судьбе русского арт-хауса. После встречи зрителям предложат к просмотру фильм "За Маркса" (2012, реж. С. Баскова).

В субботу состоится эпический показ шестичасовой драмы "Коммуна" (2000) Питера Уоткинса, который будут комментировать Сергей Баландин и Глеб Ходин. Фильм начнется в 17:00 и закончится со всеми перерывами на лекции и комментарии в 00:00. Вход на мероприятие свободный.

Закончится Неделя современного кино онлайн-лекцией кинокритика Михаила Захарова об истории американо-азиатского кинематографа.

В течение всей недели в галерее можно будет увидеть проект Сергея Баландина, взявшего на себя привилегию курировать тему современного кино, "Дневник кинозрителя. Интимная стен-газета" (18+).

Подробнее о мероприятии и цене билетов можно узнать на официальном сайте галереи.

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 12 сентября 2016 08:06 В Самаре открылась мемориальная доска в честь Эльдара Рязанова

Память народная, дорогого стоит!

Dmitry Lakotsenin 07 апреля 2016 12:45 В Самаре пройдет международный фестиваль "Кино - детям"

Хорошее дело.

Жорик Артян 20 августа 2015 13:41 Стала известна программа самарского киноклуба "Ракурс" на сентябрь

официальный сайт киноклуба—kinoclub.to

Lida Makarova 18 апреля 2015 10:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

михаил вдовин 18 апреля 2015 05:26 Прокуратура отказалась возбуждать дело против Дмитрия Сивиркина по обращению режиссера Валерия Гришко

Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

Фото на сайте

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6