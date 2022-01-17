В галерее "Виктория" 19 января начнется Неделя современного кино

С 19 по 23 января в галерее "Виктория" состоится цикл мероприятий, посвященный актуальным темам современного кинематографа.
Первая лекция кинокритика Олега Горяинова, запланированная на 19 января, будет основана на фундаментальном вопросе "магии кино". На следующий день оператор-монтажер Глеб Ходин расскажет о самых популярных операторских приемах. В пятницу режиссер Светлана Баскова, чье имя чаще всего ассоциируют с культовым андеграундным кинопроектом "Зеленый слоник", анонсирует свою новую работу "Я — Гамлет" и расскажет о судьбе русского арт-хауса. После встречи зрителям предложат к просмотру фильм "За Маркса" (2012, реж. С. Баскова).
В субботу состоится эпический показ шестичасовой драмы "Коммуна" (2000) Питера Уоткинса, который будут комментировать Сергей Баландин и Глеб Ходин. Фильм начнется в 17:00 и закончится со всеми перерывами на лекции и комментарии в 00:00. Вход на мероприятие свободный.
Закончится Неделя современного кино онлайн-лекцией кинокритика Михаила Захарова об истории американо-азиатского кинематографа.
В течение всей недели в галерее можно будет увидеть проект Сергея Баландина, взявшего на себя привилегию курировать тему современного кино, "Дневник кинозрителя. Интимная стен-газета" (18+).
Подробнее о мероприятии и цене билетов можно узнать на официальном сайте галереи.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
официальный сайт киноклуба—kinoclub.to
Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?