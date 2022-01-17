В галерее "Виктория" 19 января начнется Неделя современного кино

С 19 по 23 января в галерее "Виктория" состоится цикл мероприятий, посвященный актуальным темам современного кинематографа.

Первая лекция кинокритика Олега Горяинова, запланированная на 19 января, будет основана на фундаментальном вопросе "магии кино". На следующий день оператор-монтажер Глеб Ходин расскажет о самых популярных операторских приемах. В пятницу режиссер Светлана Баскова, чье имя чаще всего ассоциируют с культовым андеграундным кинопроектом "Зеленый слоник", анонсирует свою новую работу "Я — Гамлет" и расскажет о судьбе русского арт-хауса. После встречи зрителям предложат к просмотру фильм "За Маркса" (2012, реж. С. Баскова).

В субботу состоится эпический показ шестичасовой драмы "Коммуна" (2000) Питера Уоткинса, который будут комментировать Сергей Баландин и Глеб Ходин. Фильм начнется в 17:00 и закончится со всеми перерывами на лекции и комментарии в 00:00. Вход на мероприятие свободный.

Закончится Неделя современного кино онлайн-лекцией кинокритика Михаила Захарова об истории американо-азиатского кинематографа.

В течение всей недели в галерее можно будет увидеть проект Сергея Баландина, взявшего на себя привилегию курировать тему современного кино, "Дневник кинозрителя. Интимная стен-газета" (18+).

Подробнее о мероприятии и цене билетов можно узнать на официальном сайте галереи.