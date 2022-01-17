Эксперты самарского "Серебряного Лучника" закончили голосование

Эксперты региональной премии "Серебряный Лучник — Самара" закончили голосование за конкурсные работы. По итогам 2021 г. на победу претендовали 36 проектов. Имена победителей назовут в конце января.

В этом году самая серьезная конкуренция развернулась в номинациях "Корпоративные коммуникации", "Маркетинговые коммуникации" и "Культурно-образовательные проекты".

"По словам членов жюри, абсолютное большинство проектов этого года — очень сильные, интересные, актуальные. Определить в такой ситуации лучших — задача не из легких. Однако у регионального этапа премии 18 экспертов, каждая работа оценивается по 200-балльной шкале, что и помогло прийти к объективному результату", — рассказывает Татьяна Мокшина, исполнительный директор премии "Серебряный Лучник — Самара", генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН".

"Подтверждаю, что проекты этого года выглядят очень достойно. Еще раз убедилась, что Самара отличается и большим количеством, и высоким качеством работ", — добавляет Надежда Явдолюк, исполнительный директор Национальной премии "Серебряный Лучник".

Проекты участников конкурса оценивались по критериям: актуальность и сложность задачи, наличие стратегии, оригинальность решений, эффективность и комплексность. Также учитывали соответствие проекта заявленной номинации и стандартам оформления премии.

"С особым интересом изучала работы в новой номинации "ESG-коммуникации: экология, устойчивое развитие, социальная сфера". Приятно сознавать, что региональные компании понимают под ESG не только эко-проекты, а именно системную долгосрочную работу, разнообразные факторы, определяющие стратегию развития на много лет вперед. Уверена, что презентации на церемонии награждения станут такими же яркими, как и сами проекты!" — говорит член жюри, управляющая по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России Анастасия Беленкова.

Исполнительная дирекция регионального этапа Национальной премии в области развития общественных связей в Самарской области — агентство коммуникаций "ПРАТОН".

Партнеры проекта: Куйбышевская железная дорога — филиал ОАО "РЖД", ПАО "ТОАЗ".

Информационные партнеры премии: ГТРК "Самара", информационный портал Волга Ньюс, Самарское областное вещательное агентство, "КоммерсантЪ-Волга", группа компаний "Выбери Радио", департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.