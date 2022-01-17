Эксперты самарского "Серебряного Лучника" закончили голосование

Эксперты региональной премии "Серебряный Лучник — Самара" закончили голосование за конкурсные работы. По итогам 2021 г. на победу претендовали 36 проектов. Имена победителей назовут в конце января.
В этом году самая серьезная конкуренция развернулась в номинациях "Корпоративные коммуникации", "Маркетинговые коммуникации" и "Культурно-образовательные проекты".
"По словам членов жюри, абсолютное большинство проектов этого года — очень сильные, интересные, актуальные. Определить в такой ситуации лучших — задача не из легких. Однако у регионального этапа премии 18 экспертов, каждая работа оценивается по 200-балльной шкале, что и помогло прийти к объективному результату", — рассказывает Татьяна Мокшина, исполнительный директор премии "Серебряный Лучник — Самара", генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН".
"Подтверждаю, что проекты этого года выглядят очень достойно. Еще раз убедилась, что Самара отличается и большим количеством, и высоким качеством работ", — добавляет Надежда Явдолюк, исполнительный директор Национальной премии "Серебряный Лучник".
Проекты участников конкурса оценивались по критериям: актуальность и сложность задачи, наличие стратегии, оригинальность решений, эффективность и комплексность. Также учитывали соответствие проекта заявленной номинации и стандартам оформления премии.
"С особым интересом изучала работы в новой номинации "ESG-коммуникации: экология, устойчивое развитие, социальная сфера". Приятно сознавать, что региональные компании понимают под ESG не только эко-проекты, а именно системную долгосрочную работу, разнообразные факторы, определяющие стратегию развития на много лет вперед. Уверена, что презентации на церемонии награждения станут такими же яркими, как и сами проекты!" — говорит член жюри, управляющая по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России Анастасия Беленкова.
Исполнительная дирекция регионального этапа Национальной премии в области развития общественных связей в Самарской области — агентство коммуникаций "ПРАТОН".
Партнеры проекта: Куйбышевская железная дорога — филиал ОАО "РЖД", ПАО "ТОАЗ".
Информационные партнеры премии: ГТРК "Самара", информационный портал Волга Ньюс, Самарское областное вещательное агентство, "КоммерсантЪ-Волга", группа компаний "Выбери Радио", департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.
"Серебряный Лучник" — Премия № 1 в области развития общественных связей. На федеральном уровне (Москва) в феврале 2022 года премия будет вручаться в 25-й раз. Сегодня "Серебряный Лучник" — международный проект: география Премии выходит далеко за пределы России.
Премия "Серебряный Лучник — Самара" является региональным этапом федерального конкурса. Авторы лучших проектов, реализованных на территории Самарской области, получают право принять участие в Днях открытых презентаций в столице и стать претендентами на Национальную премию.
В 2021–2022 годах самарский региональный этап будет проводиться уже в 12-й раз. За годы существования конкурса "Серебряный Лучник — Самара" в нем приняло участие более 570 проектов, созданных 4 500 авторами. Церемония награждения победителей проводится по традиции на площадке ГТРК "Самара".
Эксперты "Серебряный Лучник — Самара"
Анпилогова Мария Владимировна, руководитель направления "Обучение"
Центра "Персонал-эксперт".
Бацаев Михаил Александрович, начальник службы корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги, филиала ОАО "РЖД".
Беленкова Анастасия Андреевна, управляющая по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России.
Громов Владимир Игоревич, член РАСО, кандидат психологических наук, лауреат федерального этапа премии "Серебряный Лучник", Самара.
Дьякова Елена Евгеньевна, заместитель директора ГАУ СО "Самарское областное вещательное агентство", Самара.
Князев Денис Владиславович, кандидат социологических наук, доцент, пресс-секретарь Самарского регионального отделения ВПП "Родина", Самара.
Левитан Андрей Дмитриевич, генеральный директор выставочной компании "Экспо-Волга", Самара.
Мокшина Татьяна Владимировна, генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН", руководитель исполнительной дирекции регионального этапа премии "Серебряный Лучник — Самара", член экспертного совета премии, Самара.
Покровский Павел Александрович, член Общественной палаты РФ, Самара.
Родимова Наталья Игоревна, руководитель управления пресс-службы губернатора Самарской области, Самара.
Рыжкова Елена Александровна, руководитель Управления информации и аналитики администрации Самары.
Силантьев Сергей Евгеньевич, исполнительный директор ИА ВолгаНьюс, Самара.
Тютелова Лариса Геннадьевна, доктор филологических наук, заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы и связей с общественностью Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, Самара.
Фролов Дмитрий Викторович, управляющий партнер Webolution Digital Agency, основатель Ассоциации Развития Digital Агентств, Москва.
Харитонова Елена Викторовна, преподаватель Самарского университета им. Королева, Самара.
Цветкова Наталья Евгеньевна, бизнес-консультант в области маркетинга и корпоративных коммуникаций.
Шаталов Геннадий Васильевич, председатель правления ФРОС "RegionPR", президент премии RuPoR, Воронеж.
Шахматова Алла Леонидовна, директор Самарского областного художественного музея, член Ассоциации искусствоведов России, Самара.
Явдолюк Надежда Владимировна, исполнительный директор Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник", член экспертного совета премии, Москва