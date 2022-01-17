В Самаре под колесами грузовика погибла 64-летняя женщина

В понедельник, 17 января, в Кировском районе Самары произошло ДТП, в котором погибла женщина-пешеход, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По данным полиции, трагическая авария, унесшая жизнь женщины, произошла в 14:10.
45-летний водитель автомашины МАЗ двигался по ул. 22 Партсъезда со стороны ул. Победы в направлении ул. Физкультурной. В районе дома №4 он совершил наезд на женщину-пешехода, которая скончалась до приезда медиков.
Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства ДТП. Проводится проверка.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...