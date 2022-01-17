В Самаре под колесами грузовика погибла 64-летняя женщина

В понедельник, 17 января, в Кировском районе Самары произошло ДТП, в котором погибла женщина-пешеход, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, трагическая авария, унесшая жизнь женщины, произошла в 14:10.

45-летний водитель автомашины МАЗ двигался по ул. 22 Партсъезда со стороны ул. Победы в направлении ул. Физкультурной. В районе дома №4 он совершил наезд на женщину-пешехода, которая скончалась до приезда медиков.

Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства ДТП. Проводится проверка.



