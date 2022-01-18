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Здравоохранение Общество

В выходные в Тольятти пройдет акция "Здоровый дом - здоровый двор"

ТОЛЬЯТТИ. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В выходные, 22 и 23 января, впервые в Тольятти пройдет акция "Здоровый дом - здоровый двор".

В эти дни стационарные пункты вакцинации будут работать в помещениях ТОС с 9:00 до 17:00. Всего будет открыто шесть пунктов вакцинации – по два в каждом районе города.

Выбрав удобное для себя время, вы можете пройти первый этап вакцинации, ревакцинироваться и сделать прививку от гриппа.

В дни проведения акции на дворовых территориях будут организованы семейные спортивные праздники с вручением памятных сувениров. 

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