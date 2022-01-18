На санки с двумя детьми наехал автомобиль в Сызранском районе

Во вторник, 18 января, в 08:30 38-летний водитель Lada Priora, при движении задним ходом у дома № 16 по ул. Центральная п. Новорепьевский Сызранского района, допустил наезд на детские санки, в которых мама перевозила двух детей.
Как сообщили в ОГИБДД Сызранское, в результате дорожно-транспортного происшествия дети получили телесные повреждения.
Сотрудники ОГИБДД Сызранское напоминают родителям о необходимости соблюдения мер личной безопасности: "Если вы перевозили ребенка на санках, то, прежде чем переходить дорогу, его нужно взять на руки. Переходить проезжую часть можно, только если вы убедились, что все автомобилисты вас пропускают".
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...