На санки с двумя детьми наехал автомобиль в Сызранском районе

Во вторник, 18 января, в 08:30 38-летний водитель Lada Priora, при движении задним ходом у дома № 16 по ул. Центральная п. Новорепьевский Сызранского района, допустил наезд на детские санки, в которых мама перевозила двух детей.

Как сообщили в ОГИБДД Сызранское, в результате дорожно-транспортного происшествия дети получили телесные повреждения.

Сотрудники ОГИБДД Сызранское напоминают родителям о необходимости соблюдения мер личной безопасности: "Если вы перевозили ребенка на санках, то, прежде чем переходить дорогу, его нужно взять на руки. Переходить проезжую часть можно, только если вы убедились, что все автомобилисты вас пропускают".