Утверждена новая ESG-редакция Кодекса корпоративного управления банка ВТБ

Наблюдательный совет банка ВТБ утвердил новую редакцию Кодекса корпоративного управления, в которой закрепил инициативы по внедрению ESG-стандартов в деятельность ВТБ.
В Кодекс внесены положения о приверженности банка принципам ESG и учете банком ESG-факторов в интегрированной системе управления рисками и проведении оценки их существенности. Закреплена ключевая роль Набсовета в определении приоритетных направлений деятельности банка в области устойчивого развития, социальной и экологической ответственности, определена возможность избрания куратора по реализации ESG-направлений (инициатив) из членов Набсовета.
Кроме того, Наблюдательный совет расширил компетенции комитета Набсовета по стратегии и корпоративному управлению. Теперь в сферу его полномочий включены также стратегические цели деятельности и приоритеты в развитии банка в области устойчивого развития, социальной и экологической ответственности, а сам комитет переименован в комитет Набсовета банка по стратегии и устойчивому развитию.
Соответствующие решения приняты в рамках реализации Стратегии ВТБ в области устойчивого развития на 2022–2025 годы, утвержденной в ноябре 2021 года.
Последние комментарии
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.