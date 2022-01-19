Водителя "семерки" занесло под КамАЗ в Самарской области

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Во вторник, 18 января, в Ставропольском районе Самарской области водитель легковушки пострадал в ДТП с грузовиком. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области