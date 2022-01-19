Водителя "семерки" занесло под КамАЗ в Самарской области

Во вторник, 18 января, в Ставропольском районе Самарской области водитель легковушки пострадал в ДТП с грузовиком. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 16:00 48-летний водитель ВАЗ-21074 на трассе М-5 во время снегопада не справился с управлением. Машину занесло на встречную полосу, где она столкнулась с КамАЗом под управлением 45-летнего мужчины.
Водитель "семерки" попал в больницу.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...