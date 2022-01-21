Два человека пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса в Самарской области

В четверг, 20 января, в Кинельском районе Самарской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 8:10 46-летний водитель микроавтобуса Fiat Ducato на подъездной дороге к Оренбургу выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes под управлением 62-летнего мужчины.

В аварии пострадали два пассажира автобуса: 19-летняя девушка и 20-летний парень.