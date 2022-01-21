Два человека пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса в Самарской области

В четверг, 20 января, в Кинельском районе Самарской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 8:10 46-летний водитель микроавтобуса Fiat Ducato на подъездной дороге к Оренбургу выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Mercedes под управлением 62-летнего мужчины.
В аварии пострадали два пассажира автобуса: 19-летняя девушка и 20-летний парень.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...