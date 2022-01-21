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ВТБ: спрос на обезличенные металлические счета вырос на треть

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2021 году держателями обезличенных металлических счетов стали на 37% больше клиентов ВТБ, чем годом ранее. В среднем каждый из них использует два таких счета, а более 82% портфеля приходится на золото. По прогнозам аналитиков, в 2022–2023 годах можно ожидать роста цен на основные инвестиционные металлы.

За 2021 год количество клиентов ВТБ, пользующихся обезличенными металлическими счетами для сбережения средств, достигло 64 тысяч. Наиболее популярным металлом для вложения остается золото: в общем портфеле таких счетов на него сегодня приходится 83% в рублевом эквиваленте и 7% в физическом выражении. На втором месте — серебро с долей 14% в рублях и 92,6% в суммарной массе. На платину и палладий в совокупности приходится лишь порядка 4% вложений и менее 1% в общем весе портфеля. Совокупный портфель по итогам года превысил 50 млрд рублей.

В среднем клиент, который использует инструмент металлических счетов, открывает два таких счета. Почти все из них также размещают средства на депозитах, а 60% вкладывают средства и в инвестиционные продукты. Чаще всего обезличенные металлические счета открывают клиенты в возрасте 28-45 лет, две трети инвесторов — мужчины. Более трети всех открытых счетов (38%) приходится на жителей столицы и региона, 9% — на петербуржцев, также в пятерку входят жители Новосибирска, Самарской области и Краснодарского края.

"В августе прошлого года мы предложили клиентам возможность открывать и управлять обезличенными металлическими счетами в ВТБ Онлайн, что привело к значительному росту спроса на продукт. Также ему способствовало повышение финансовой грамотности клиентов и их стремление диверсифицировать сберегательный портфель в условиях нестабильности, вызванной пандемией. На выбор ОМС повлияло и введение льготных курсов ВТБ для состоятельных клиентов. В 2022 году интерес к обезличенному металлу продолжит расти на фоне актуализации ESG-повестки и высокой волатильности рынков, а также за счет упрощения работы с ними и внедрения спецпредложений для отдельных потребителей", — комментирует Максим Степочкин, начальник управления "Сбережения" ВТБ.

"Драгоценные металлы всегда верой и правдой служили хорошей защитой от инфляции и обесценивания денег, ими не обеспеченных. Это именно те процессы, которые мы сейчас наблюдаем в мировой финансовой системе, поэтому видим хороший потенциал роста цен на золото и серебро в 2022–2023 годах. Палладий же, более 80% которого потребляет автомобилестроительная отрасль, выиграет в среднесрочной перспективе от восстановления продаж автомобилей в мире, поэтому на него стоит также обратить внимание", — отмечает Дмитрий Глушаков, руководитель отдела металлургической и горнодобывающей промышленности ВТБ Капитал.

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