В Самарской области автомобилист врезался в Lada Kalina и сбил двух пешеходов

В субботу, 22 января, в Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП с двумя пешеходами, сообщает региональное ГУ МВД.

В 18:35 26-летний водитель ВАЗ-21099 на 5 км дороги Тольятти — Ягодное во время снегопада не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в Lada Kalina, а потом сбил двух пешеходов: 54-летнюю женщину и 33-летнего мужчину.

В результате сбитую женщину госпитализировали.