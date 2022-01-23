В Самарской области автомобилист врезался в Lada Kalina и сбил двух пешеходов

В субботу, 22 января, в Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП с двумя пешеходами, сообщает региональное ГУ МВД.
В 18:35 26-летний водитель ВАЗ-21099 на 5 км дороги Тольятти — Ягодное во время снегопада не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в Lada Kalina, а потом сбил двух пешеходов: 54-летнюю женщину и 33-летнего мужчину.
В результате сбитую женщину госпитализировали.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...