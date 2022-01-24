В Сызрани водитель сбил пешехода на парковке и скрылся

В субботу, 22 января, около 13:00, неизвестный водитель сбил пешехода в районе дома № 141а по ул. Интернациональной в Сызрани. Об этом сообщили в ОГИБДД Сызранское.
Во время снегопада автомобилист поворачивал налево и сбил 59-летнего мужчину, который шел по парковке.
По данным полицейских, автомобилист скрылся, а пострадавший пешеход сам обратился в больницу.
Сотрудники ОГИБДД Сызранское просят откликнуться тех, кому что-либо известно о личности, местонахождении разыскиваемого и обстоятельствах ДТП по телефону: (8464) 33-38-66 либо 102 с мобильного.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...