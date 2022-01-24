В Сызрани водитель сбил пешехода на парковке и скрылся

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В субботу, 22 января, около 13:00, неизвестный водитель сбил пешехода в районе дома № 141а по ул. Интернациональной в Сызрани. Об этом сообщили в ОГИБДД Сызранское.