В Самарской области мужчина устроил ДТП с двумя пострадавшими и отказался проходить освидетельствование

В воскресенье, 23 января, в Сызрани произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 00:40 29-летний водитель Nissan Almera двигался по ул. Ленина в направлении ул. Образцовской. В районе дома № 65 он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Priora под управлением 19-летнего парня.

В аварии пострадали водитель и 20-летняя пассажирка Lada. Их госпитализировали.

Водитель иномарки отказался проходить медосвидетельствование.