В Самарской области мужчина устроил ДТП с двумя пострадавшими и отказался проходить освидетельствование

В воскресенье, 23 января, в Сызрани произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 00:40 29-летний водитель Nissan Almera двигался по ул. Ленина в направлении ул. Образцовской. В районе дома № 65 он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Priora под управлением 19-летнего парня.
В аварии пострадали водитель и 20-летняя пассажирка Lada. Их госпитализировали.
Водитель иномарки отказался проходить медосвидетельствование.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...