"Био-Тон" проиграл борьбу за земли в Пестравском районе

Подведены итоги торгов по реализации сельхозземель в Пестравском районе, которые принадлежали ОАО Банк "Приоритет". За четыре лота боролись до 15 претендентов, которые подняли цены почти в 10 раз.

Сразу три земельных участка общей площадью более 15,7 га достались ООО "Био-Тон", которое готово было заплатить за лот 6,8 млн рублей. Начальная цена составляла 2,9 млн рублей.

По остальным лотам победителем было признано ООО "Агроресурс" из Пестравского района. По данным ИАС Seldon Basis, компания принадлежит Ирине Казачковой и Валерии Казачковой. Они готовы заплатить за участок площадью 372 тыс. кв. м 3,8 млн руб. при начальной стоимости 7745,7 тыс. руб., за 61,7 га - 95,3 млн (стартовая цена 9,7 млн руб.) и за землю 42,4 га - 64,6 млн руб. (начальная стоимость - 6,9 млн руб.).

По всем лотам основным конкурентом "Агроресурса" был "Био-Тон". В конкурсе также участвовали ООО "Агроинвест" Гамаля Замальдинова, ООО "РП-Активы" главы ГК "Бизнес-Гарант" Ильи Руднева и ряд физлиц.