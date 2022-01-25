В центре Самары запретят останавливаться на некоторых улицах

В феврале-марте 2022 г. запретят остановку на некоторых улицах в центре Самары.
Ограничение будет действовать на участках:
- ул. Арцыбушевская, от ул. Полевой до ул. Чкалова;
- ул. Вилоновская, от ул. Арцыбушевской до ул. Фрунзе;
- ул. Молодогвардейская, от ул. Вилоновской до ул. Маяковского;
- ул. Красноармейская, от ул. Фрунзе до ул. Урицкого;
- ул. Рабочая, от ул. Галактионовской до ул. Самарской;
- ул. Фрунзе, от ул. Шостаковича до ул. Вилоновской;
- ул. Ульяновская, от ул. Чапаевской до ул. Арцыбушевской.
Ограничения вводятся для повышения безопасности и пропускной способности дорог, но также эти меры необходимы для строительства метро.
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.