Самарец пытался "откупиться" от полицейских и попал под суд

Прокурор Промышленного района Самары утвердил обвинительное заключение водителю, которого обвиняют в покушении на дачу взятки.

По версии следствия, в конце ноября 2021 г. сотрудники ДПС остановили автомобиль, на котором номер был закрыт карточкой. Водитель попытался дать взятку правоохранителям, но они отказались взять деньги.

Уголовное дело направят в Промышленный районный суд.