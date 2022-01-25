Губернатор обсудил со студентами Самарского университета их научные разработки

Во вторник, 25 января, студенты и молодые ученые Самарского университета им. Королева представили губернатору Дмитрию Азарову свои научные разработки в области оптики, нанофотоники, искусственного интеллекта.

Среди них, например, сверхкомпактный гиперспектрометр диаметром всего 25 мм. Его можно использовать для определения качества воды, почвы, продуктов питания и многого другого. Гиперспектрометр выглядит как легкая оптическая насадка и ее можно установить на видео- или фотокамеру, а также на смартфоны и планшетные компьютеры. С помощью алгоритмов искусственного интеллекта создана система моментальной оптической обработки распознавания объектов, определения химического состава продуктов и стадии зрелости растений.

А вот гиперспектрометр уже большего размера, также представленный студентами, предназначен для решения задач в сфере точного земледелия. Установленный на небольшие беспилотники, он передает на Землю изображения, которые позволяют оперативно определить состояние почв, их химический состав и решить, где и какие удобрения нужно внести на поля. Подобный ему гиперспектрометр, но установленный уже на поливальную машину, позволяет определить, куда и сколько влаги должно поступать в почву. "Фантастический стартап", — оценил проект Дмитрий Азаров.

Губернатор также ознакомился с аэромобильным комплексом для экологического мониторинга воздуха. Прибор, поднимаясь в воздух, в режиме реального времени анализирует состав атмосферы с помощью установленного на него портативного микрогазохроматографа. Дмитрий Азаров порекомендовал ученым найти дополнительные способы применения разработки. В частности, посотрудничать с федеральной службой Росгидромета, которая составляет программу для поиска конкретных источников загрязнения.

Также студенты представили совместную разработку Самарского университета, Самарского государственного медицинского университета и Самарского областного онкологического диспансера — цифровой дерматоскоп. Он позволяет оперативно проводить раннюю диагностику рака кожи. Причем точность, с которой аппарат диагностирует опасные новообразования кожи, достигает 97%. Глава региона сказал, что если стоимость такого оборудования будет доступной, его целесообразно будет приобретать для центров амбулаторной онкологической помощи в сельских районах области.

Другая известная разработка университета, созданная в партнерстве с АО "РКЦ "Прогресс", — малый космический аппарат (МКА) "АИСТ". Группировка этих аппаратов продолжает успешно работать на орбите Земли. В планах ученых университета перейти на серийное производство МКА на основе зарекомендовавшей себя в космосе платформы. Новые МКА будут предназначены для проведения различных экспериментов в космосе.

Главе региона представили концепцию метавселенной, над которой работает институт искусственного интеллекта Самарского университета. Студенты и молодые ученые создают интерактивные аватары и виртуальные двойники производственных систем. В качестве примера они продемонстрировали Дмитрию Азарову оцифрованные ракетный двигатель РД-107 и авиационный двигатель НК-8, которые можно было "потрогать" с помощью очков виртуальной реальности и при желании даже провести ремонт.

Работают в университете и над внедрением технологий виртуальной реальности в медицине. Как рассказали студенты, совсем недавно были проведены пилотные испытания программы с помощью очков дополненной реальности, которая, по признанию медиков, улучшила качество проводимых операционных вмешательств для рожениц.

Глава региона, изучая представленные разработки университета, настоятельно рекомендовал студентам и ученым готовить экономическое обоснование проекта и искать партнеров для его реализации: "Ваши научные изыскания должны быть эффективными, прежде всего, с прикладной точки зрения и экономики процесса. Они должны иметь практический выхлоп, приносить практическую пользу людям".