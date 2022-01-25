Губернатор обсудил со студентами Самарского университета их научные разработки

Во вторник, 25 января, студенты и молодые ученые Самарского университета им. Королева представили губернатору Дмитрию Азарову свои научные разработки в области оптики, нанофотоники, искусственного интеллекта.
Среди них, например, сверхкомпактный гиперспектрометр диаметром всего 25 мм. Его можно использовать для определения качества воды, почвы, продуктов питания и многого другого. Гиперспектрометр выглядит как легкая оптическая насадка и ее можно установить на видео- или фотокамеру, а также на смартфоны и планшетные компьютеры. С помощью алгоритмов искусственного интеллекта создана система моментальной оптической обработки распознавания объектов, определения химического состава продуктов и стадии зрелости растений.
А вот гиперспектрометр уже большего размера, также представленный студентами, предназначен для решения задач в сфере точного земледелия. Установленный на небольшие беспилотники, он передает на Землю изображения, которые позволяют оперативно определить состояние почв, их химический состав и решить, где и какие удобрения нужно внести на поля. Подобный ему гиперспектрометр, но установленный уже на поливальную машину, позволяет определить, куда и сколько влаги должно поступать в почву. "Фантастический стартап", — оценил проект Дмитрий Азаров.
Губернатор также ознакомился с аэромобильным комплексом для экологического мониторинга воздуха. Прибор, поднимаясь в воздух, в режиме реального времени анализирует состав атмосферы с помощью установленного на него портативного микрогазохроматографа. Дмитрий Азаров порекомендовал ученым найти дополнительные способы применения разработки. В частности, посотрудничать с федеральной службой Росгидромета, которая составляет программу для поиска конкретных источников загрязнения.
Также студенты представили совместную разработку Самарского университета, Самарского государственного медицинского университета и Самарского областного онкологического диспансера — цифровой дерматоскоп. Он позволяет оперативно проводить раннюю диагностику рака кожи. Причем точность, с которой аппарат диагностирует опасные новообразования кожи, достигает 97%. Глава региона сказал, что если стоимость такого оборудования будет доступной, его целесообразно будет приобретать для центров амбулаторной онкологической помощи в сельских районах области.
Другая известная разработка университета, созданная в партнерстве с АО "РКЦ "Прогресс", — малый космический аппарат (МКА) "АИСТ". Группировка этих аппаратов продолжает успешно работать на орбите Земли. В планах ученых университета перейти на серийное производство МКА на основе зарекомендовавшей себя в космосе платформы. Новые МКА будут предназначены для проведения различных экспериментов в космосе.
Главе региона представили концепцию метавселенной, над которой работает институт искусственного интеллекта Самарского университета. Студенты и молодые ученые создают интерактивные аватары и виртуальные двойники производственных систем. В качестве примера они продемонстрировали Дмитрию Азарову оцифрованные ракетный двигатель РД-107 и авиационный двигатель НК-8, которые можно было "потрогать" с помощью очков виртуальной реальности и при желании даже провести ремонт.
Работают в университете и над внедрением технологий виртуальной реальности в медицине. Как рассказали студенты, совсем недавно были проведены пилотные испытания программы с помощью очков дополненной реальности, которая, по признанию медиков, улучшила качество проводимых операционных вмешательств для рожениц.
Глава региона, изучая представленные разработки университета, настоятельно рекомендовал студентам и ученым готовить экономическое обоснование проекта и искать партнеров для его реализации: "Ваши научные изыскания должны быть эффективными, прежде всего, с прикладной точки зрения и экономики процесса. Они должны иметь практический выхлоп, приносить практическую пользу людям".
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно