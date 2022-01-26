В "Художественном" покажут киноальманах "Ыт" якутского режиссера Степана Бурнашева

В четверг, 27 января, в 19:00 в ЦРК "Художественный" (Самара, ул. Куйбышева, 105) состоится zoom-встреча с якутским режиссером Степаном Бурнашевым. В рамках встречи пройдет самарская премьера киноальманаха "Ыт" (ограниченный прокат).
Эта работа получила специальный приз на 37-м Варшавском международном кинофестивале. В основу сюжета легли семь деревенских историй о добрых и злых соседях.
Степан Бурнашев - известный в Якутии кинорежиссер. На малой родине его называют "якутским Тарантино" за особый узнаваемый стиль. Степан Бурнашев родился 29 января 1983 г. в Усть-Алданском районе Республики Саха (Якутия). С 2009 г. он работает в сфере кино.
Награды и кинопремии: Гран-при Чебоксарского международного кинофестиваля-2015 за "Лучший игровой фильм" ("Первая любовь"); приз III Якутского международного кинофестиваля "За честный рассказ о поисках себя в современном мире" ("Атын олох" /"Другая жизнь"); приз гильдии продюсеров России и главный приз конкурса игрового кинофестиваля "Окно в Европу" за фильм "Черный снег/Хара Хаар", Выборг (2020).
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Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?