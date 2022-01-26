В "Художественном" покажут киноальманах "Ыт" якутского режиссера Степана Бурнашева

В четверг, 27 января, в 19:00 в ЦРК "Художественный" (Самара, ул. Куйбышева, 105) состоится zoom-встреча с якутским режиссером Степаном Бурнашевым. В рамках встречи пройдет самарская премьера киноальманаха "Ыт" (ограниченный прокат).

Эта работа получила специальный приз на 37-м Варшавском международном кинофестивале. В основу сюжета легли семь деревенских историй о добрых и злых соседях.

Степан Бурнашев - известный в Якутии кинорежиссер. На малой родине его называют "якутским Тарантино" за особый узнаваемый стиль. Степан Бурнашев родился 29 января 1983 г. в Усть-Алданском районе Республики Саха (Якутия). С 2009 г. он работает в сфере кино.

Награды и кинопремии: Гран-при Чебоксарского международного кинофестиваля-2015 за "Лучший игровой фильм" ("Первая любовь"); приз III Якутского международного кинофестиваля "За честный рассказ о поисках себя в современном мире" ("Атын олох" /"Другая жизнь"); приз гильдии продюсеров России и главный приз конкурса игрового кинофестиваля "Окно в Европу" за фильм "Черный снег/Хара Хаар", Выборг (2020).

Купить билеты можно по ссылке.