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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Самарцы стали чаще покупать умные часы

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты МегаФона проанализировали российский рынок носимых устройств по итогам 2021 года. Смарт-часы заняли 58% рынка, впервые опередив фитнес-трекеры. За год доля умных браслетов снизилась с 61% до 42%.

Фото: shutterstock.com

С января по декабрь россияне приобрели 6,2 млн умных часов и фитнес-трекеров на общую сумму 56,8 млрд рублей, что выше по сравнению с 2020 годом на 25% в натуральном выражении и 51% в денежном. Продажи в розничной сети МегаФона растут быстрее среднерыночных и за 12 месяцев 2021 года увеличились на 36% в штуках и 193% в деньгах.

В Самарской области динамика продаж соответствует общефедеральным трендам. В прошлом году жители региона купили в 3,5 раза больше умных часов, чем годом ранее. Доля этих устройств в денежном выражении также выросла вдвое и составила 79%.

Перераспределение спроса аналитики связывают с двумя факторами:

  • Цена. В продаже появились бюджетные модели, сопоставимые по стоимости с флагманскими браслетами, средняя цена на умные часы за год упала на 29%.
  • Форм-фактор. Взаимодействовать с часами удобнее благодаря большому экрану.

"Фитнес-трекеры ещё в прошлом году максимально приблизились к функционалу умных часов. Например, в зависимости от модели с их помощью можно следить за состоянием здоровья, оплачивать покупки, отвечать на сообщения. Тем не менее трекеры не смогли выдержать конкуренцию с часами. Уже в этом году, в случае массового появления в России умных часов, поддерживающих eSIM, их доля может увеличиться до 73%", — комментирует Владимир Скурихин, генеральный директор МегаФон Ритейл.

Пиковые продажи умных часов и фитнес-трекеров в России наблюдались накануне Международного женского дня в период с 4 по 8 марта, а также перед Новым годом с 28 по 31 декабря. Детские умные часы россияне приобретали ко Дню знаний с 28 по 31 августа и к новогодним праздникам.

Абсолютным лидером продаж в категории умных часов стал Apple, который занял 38% рынка в штуках. Далее следуют Samsung и Huawei, на которые пришлось 14% и 10% соответственно. Потребители делали выбор в пользу Apple Watch SE 40 mm, Huawei Watch Fit и Xiaomi Mi Watch Lite.

В категории фитнес-трекеров лидирует Xiaomi c долей 62%. Далее следуют Honor (13%) и Huawei (10%). В тройку популярных устройств попали Xiaomi Mi Band 5 и 6 серий, а также Huawei Band 6.

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