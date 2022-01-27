Под Сызранью автомобилист сбил вышедшего из машины водителя фуры

В среду, 26 января, в Сызранском районе Самарской области участником ДТП стал 30-летний водитель Lada Priora с госномером Ленинградской области. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По предварительным данным полицейских, в 6:50 между 20 и 21 км трассы Сызрань - Волгоград во время снегопада автомобилист сбил 39-летнего мужчину. Пострадавшим оказался водитель грузовика DAF, который выставил знак аварийной остановки и осматривал фуру.

Пострадавшего увезли на "скорой" в больницу и госпитализировали.

В пресс-службе регионального ГУ МВД России по Самарской области отмечают, что сейчас полицейские устанавливают обстоятельства случившегося, и призывают участников движения соблюдать ПДД.