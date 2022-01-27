Под Сызранью автомобилист сбил вышедшего из машины водителя фуры

В среду, 26 января, в Сызранском районе Самарской области участником ДТП стал 30-летний водитель Lada Priora с госномером Ленинградской области. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
По предварительным данным полицейских, в 6:50 между 20 и 21 км трассы Сызрань - Волгоград во время снегопада автомобилист сбил 39-летнего мужчину. Пострадавшим оказался водитель грузовика DAF, который выставил знак аварийной остановки и осматривал фуру.
Пострадавшего увезли на "скорой" в больницу и госпитализировали.
В пресс-службе регионального ГУ МВД России по Самарской области отмечают, что сейчас полицейские устанавливают обстоятельства случившегося, и призывают участников движения соблюдать ПДД.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...