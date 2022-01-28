В Тольятти пострадала пассажирка одной из столкнувшихся легковушек

В четверг, 27 января, в Тольятти в ДТП попал 42-летний водитель Skoda Octavia. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 7:15 он на пересечении ул. Мичурина и ул. Интернациональной не уступил дорогу и столкнулся с Lada Granta под управлением 50-летней женщины.

В аварии пострадала 19-летняя пассажирка Skoda.

В пресс-службе регионального ГУ МВД уточняют, что обстоятельства случившегося устанавливают, и призывают участников движения соблюдать ПДД.