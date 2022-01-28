Lada Niva Legend оснастили подъемным краном-манипулятором

Изобретатель Петр Груздев совместно с резидентом технопарка "Жигулевская долина" "ВПК Инжиниринг" разработали уникальную подъемную стрелу, которую можно установить на ВАЗовский автомобиль Lada Niva Legend.

Автомобиль может выпускаться с тремя типоразмерами кузова: 2200, 2650 и 3100 мм. Максимальная грузоподъемность "Нивы" — 800 кг.

Пикап с краном оснащен пневморессорной задней подвеской. Для облегчения процесса погрузки машина снабжена краном от компании "ВПК Инжиниринг", который может поднять от 500 до 1000 кг в зависимости от вылета стрелы. За основу взята Lada Niva Legend с бортовой платформой от "ВИС-Авто" и колесной базой, увеличенной до 3650 мм.

Краново-манипуляторная установка (КМУ) может быть смонтирована в задней части платформы — в таком случае появляется возможность загрузки краном прицепа. На представленном образце используется ручной привод гидроцилиндра, в планах — создание версии с гидростанцией и выносным пультом управления стрелой.

"Уже в ближайшее время, после ряда испытаний и прохождения сертификации, эксклюзивная "Нива" может поступить в мелкосерийное производство. Я уверен: наша установка будет пользоваться большим спросом, она значительно облегчит жизнь многим владельцам коммерческих пикапов, перевозящим грузы", — прокомментировал коммерческий директор компании "ВПК Инжиниринг" Александр Бочкун.