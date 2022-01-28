Lada Niva Legend оснастили подъемным краном-манипулятором

Изобретатель Петр Груздев совместно с резидентом технопарка "Жигулевская долина" "ВПК Инжиниринг" разработали уникальную подъемную стрелу, которую можно установить на ВАЗовский автомобиль Lada Niva Legend.
Автомобиль может выпускаться с тремя типоразмерами кузова: 2200, 2650 и 3100 мм. Максимальная грузоподъемность "Нивы" — 800 кг.
Пикап с краном оснащен пневморессорной задней подвеской. Для облегчения процесса погрузки машина снабжена краном от компании "ВПК Инжиниринг", который может поднять от 500 до 1000 кг в зависимости от вылета стрелы. За основу взята Lada Niva Legend с бортовой платформой от "ВИС-Авто" и колесной базой, увеличенной до 3650 мм.
Краново-манипуляторная установка (КМУ) может быть смонтирована в задней части платформы — в таком случае появляется возможность загрузки краном прицепа. На представленном образце используется ручной привод гидроцилиндра, в планах — создание версии с гидростанцией и выносным пультом управления стрелой.
"Уже в ближайшее время, после ряда испытаний и прохождения сертификации, эксклюзивная "Нива" может поступить в мелкосерийное производство. Я уверен: наша установка будет пользоваться большим спросом, она значительно облегчит жизнь многим владельцам коммерческих пикапов, перевозящим грузы", — прокомментировал коммерческий директор компании "ВПК Инжиниринг" Александр Бочкун.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.