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Банк "Открытие": опрос показал, что самыми популярными зимними видами спорта жители ПФО считают биатлон и фигурное катание

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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51% респондентов из Приволжья уверены, что Россия окажется в призовой тройке медального зачета зимней Олимпиады -2022.

Биатлон и фигурное катание — самые популярные зимние виды спорта у жителей Приволжья как у зрителей, но сами они предпочитают заниматься лыжами и кататься на коньках. 76% готовы смотреть трансляции с предстоящей зимней Олимпиады. Таковы результаты опроса* об отношении жителей округа к зимним видам спорта, проведенного банком "Открытие" и страховой компанией "Росгосстрах" накануне ХХIV зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

76% опрошенных собираются смотреть трансляции с зимних Олимпийских игр в Пекине. При этом 51% скорее всего будут смотреть Олимпиаду, а 25% — точно, еще 11% сообщили, что вообще не интересуются спортом, еще 13% не интересуются зимними видами.

13% прогнозируют России победу в неофициальном командном зачете пекинской Олимпиады, а 51% уверены, что Россия окажется в первой тройке. По мнению 13%, российская сборная займет в медальном зачете Игр место не выше четвертого, 23% затруднились дать свой прогноз.

29% опрошенных сообщили, что занимаются лыжами, 23% — коньками. 9% — хоккеем с шайбой, 5% — горными лыжами, по 3% имеют опыт занятий фигурным катанием и сноубордом.

При этом 45% жителей ПФО не тратят на занятия зимними видами спорта ни копейки, еще 17% — 5-10 тысяч рублей в месяц. Лишь 2% тратят на спорт свыше 10 тысяч рублей. 37% заявили, что не занимаются зимними видами спорта.

По мнению 12% респондентов, покупающих инвентарь для занятий зимними видами спорта, он подорожал за последний год в 2 раза и более, 21% жителей округа считают, что в полтора, еще 5% — что незначительно, в пределах 5-15%. Только 1% полагает, что зимний инвентарь не подорожал.

В топ-3 зрительских симпатий жителей Приволжья (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) среди зимних видов вошли биатлон (его любят смотреть 52%), фигурное катание (45%) и хоккей с шайбой (43%). Достаточно популярны также лыжные гонки (27%), прыжки с трамплина (18%) и кёрлинг (16%).

*Опрос проведен банком "Открытие" и СК "Росгосстрах" 18–25 января 2022 года по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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