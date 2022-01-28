Банк "Открытие": опрос показал, что самыми популярными зимними видами спорта жители ПФО считают биатлон и фигурное катание

51% респондентов из Приволжья уверены, что Россия окажется в призовой тройке медального зачета зимней Олимпиады -2022.

Биатлон и фигурное катание — самые популярные зимние виды спорта у жителей Приволжья как у зрителей, но сами они предпочитают заниматься лыжами и кататься на коньках. 76% готовы смотреть трансляции с предстоящей зимней Олимпиады. Таковы результаты опроса* об отношении жителей округа к зимним видам спорта, проведенного банком "Открытие" и страховой компанией "Росгосстрах" накануне ХХIV зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

76% опрошенных собираются смотреть трансляции с зимних Олимпийских игр в Пекине. При этом 51% скорее всего будут смотреть Олимпиаду, а 25% — точно, еще 11% сообщили, что вообще не интересуются спортом, еще 13% не интересуются зимними видами.

13% прогнозируют России победу в неофициальном командном зачете пекинской Олимпиады, а 51% уверены, что Россия окажется в первой тройке. По мнению 13%, российская сборная займет в медальном зачете Игр место не выше четвертого, 23% затруднились дать свой прогноз.

29% опрошенных сообщили, что занимаются лыжами, 23% — коньками. 9% — хоккеем с шайбой, 5% — горными лыжами, по 3% имеют опыт занятий фигурным катанием и сноубордом.

При этом 45% жителей ПФО не тратят на занятия зимними видами спорта ни копейки, еще 17% — 5-10 тысяч рублей в месяц. Лишь 2% тратят на спорт свыше 10 тысяч рублей. 37% заявили, что не занимаются зимними видами спорта.

По мнению 12% респондентов, покупающих инвентарь для занятий зимними видами спорта, он подорожал за последний год в 2 раза и более, 21% жителей округа считают, что в полтора, еще 5% — что незначительно, в пределах 5-15%. Только 1% полагает, что зимний инвентарь не подорожал.

В топ-3 зрительских симпатий жителей Приволжья (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) среди зимних видов вошли биатлон (его любят смотреть 52%), фигурное катание (45%) и хоккей с шайбой (43%). Достаточно популярны также лыжные гонки (27%), прыжки с трамплина (18%) и кёрлинг (16%).

*Опрос проведен банком "Открытие" и СК "Росгосстрах" 18–25 января 2022 года по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.