Водитель из Самарской области купил поддельные права, потому что не успел восстановить настоящие

Волжский районный суд Самарской области вынес приговор автомобилисту, которого поймали на использовании поддельных документов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В январе 2025 г. на 50 км трассы Самара — Волгоград, в районе с. Николаевка, сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов Lada Largus. Водительское удостоверение, которое предъявил находившийся за рулем 59-летний мужчина, показалось полицейским подозрительным. Экспертиза показала, что документ поддельный.

В итоге автомобилист рассказал, что поддельное удостоверение через интернет потому, ранее его лишили водительских прав на пять лет, а восстановить документ после этого срока он не успел.

Суд назначил мужчине шесть месяцев ограничения свободы.