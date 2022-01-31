Минкульт оценил разработку проекта реставрации Спасо-Вознесенского собора в Самаре в 7 млн рублей

Министерство культуры РФ ищет подрядчика, который разработает проектную документацию для реставрации объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения - Спасо-Вознесенского ("Старого") собора в Самаре, расположенного на ул. Степана Разина, 78.
Начальная цена контракта составила 7 млн рублей. Средства будут выделены из федерального бюджета. Подрядчика планируют определить после 17 февраля.
Победитель торгов должен будет выполнить работы до 28 февраля 2023 года.
Напомним, региональный минкульт включил собор в реестр ОКН в январе 2015 года по результатам экспертизы, показавшей, что памятник "обладает историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющей особое значение для истории и культуры Самарской области".
Последние комментарии
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.