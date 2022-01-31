Минкульт оценил разработку проекта реставрации Спасо-Вознесенского собора в Самаре в 7 млн рублей

Министерство культуры РФ ищет подрядчика, который разработает проектную документацию для реставрации объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения - Спасо-Вознесенского ("Старого") собора в Самаре, расположенного на ул. Степана Разина, 78.

Начальная цена контракта составила 7 млн рублей. Средства будут выделены из федерального бюджета. Подрядчика планируют определить после 17 февраля.

Победитель торгов должен будет выполнить работы до 28 февраля 2023 года.

Напомним, региональный минкульт включил собор в реестр ОКН в январе 2015 года по результатам экспертизы, показавшей, что памятник "обладает историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющей особое значение для истории и культуры Самарской области".