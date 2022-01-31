Уполномоченный по защите прав предпринимателей и прокурор области проведут совместный прием

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Во вторник, 1 февраля, в 10:00 уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Эдуард Харченко и прокурор Самарской области Сергей Берижицкий проведут совместный прием предпринимателей региона.