Уполномоченный по защите прав предпринимателей и прокурор области проведут совместный прием

Во вторник, 1 февраля, в 10:00 уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Эдуард Харченко и прокурор Самарской области Сергей Берижицкий проведут совместный прием предпринимателей региона.
Прием состоится по предварительной записи в региональном центре "Мой бизнес" (г.о. Самара, ул. Молодогвардейская, 211). Предварительная запись по телефону 8-937-798-83-52.
Последние комментарии
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.