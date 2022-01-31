16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На "ОДК-Кузнецов" состоялось открытие "Фабрики процессов" "СамараТрансСтрой" оштрафовали за нарушения при строительстве Фрунзенского моста Уполномоченный по защите прав предпринимателей и прокурор области проведут совместный прием Станция метро "Самарская" может быть построена после "Театральной" Австрийский холдинг потребовал с основателя группы "СКАДО" 3,7 млн евро

Экономика и бизнес

Уполномоченный по защите прав предпринимателей и прокурор области проведут совместный прием

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 149
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 1 февраля, в 10:00 уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Эдуард Харченко и прокурор Самарской области Сергей Берижицкий проведут совместный прием предпринимателей региона.

Прием состоится по предварительной записи в региональном центре "Мой бизнес" (г.о. Самара, ул. Молодогвардейская, 211). Предварительная запись по телефону 8-937-798-83-52.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №21

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

Ольга Оля 08 декабря 2021 03:30 В Самаре начали вырубать дубовую рощу напротив "МТЛ Арены"

Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.

Александр Кочкин 13 ноября 2021 15:25 На перекрестке улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной начали работать автоматические трамвайные стрелки

Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Из Самары до Домбая: финишировал экологический автопробег, посвященный 30-летию группы компаний СИНКО

Из Самары до Домбая: финишировал экологический автопробег, посвященный 30-летию группы компаний СИНКО

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6