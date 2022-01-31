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Кино Культура

Кинокритик Антон Долин выступит в Самаре

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На 24 февраля в ЦРК "Художественный" запланирована творческая встреча с кинокритиком Антоном Долиным (16+).

Мероприятие пройдет в формате Q&A, поэтому тема разговора будет полностью зависеть от инициативы зрителей. Все желающие смогут получить автограф.

Напомним, Антон Долин - главный редактор авторитетного журнала "Искусство кино", автор книг о Джиме Джармуше, Ларсе фон Триере, Такеси Китано и других киноведческих работ. 

Стоимость билета на мероприятие - 500 рублей. Для студентов предусмотрены скидки. Билеты уже в продаже.

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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

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