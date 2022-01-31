Кинокритик Антон Долин выступит в Самаре

На 24 февраля в ЦРК "Художественный" запланирована творческая встреча с кинокритиком Антоном Долиным (16+).

Мероприятие пройдет в формате Q&A, поэтому тема разговора будет полностью зависеть от инициативы зрителей. Все желающие смогут получить автограф.

Напомним, Антон Долин - главный редактор авторитетного журнала "Искусство кино", автор книг о Джиме Джармуше, Ларсе фон Триере, Такеси Китано и других киноведческих работ.

Стоимость билета на мероприятие - 500 рублей. Для студентов предусмотрены скидки. Билеты уже в продаже.