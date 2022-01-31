В 2022 году в Самарской области благоустроят 141 общественную и 314 дворовых территорий

В понедельник, 31 января, губернатор Дмитрий Азаров провел традиционное оперативное совещание правительства Самарской области. Одним из вопросов повестки стали планы реализации на территории региона федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2022 году. Глава региона поставил задачу неукоснительного соблюдения графиков проведения работ и крайнего срока сдачи - до 1 сентября.

В Самарской области благодаря реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом страны Владимиром Путиным, ежегодно преображаются сотни дворов и общественных пространств, ремонтируются скверы и парки, создаются новые точки отдыха и притяжения для жителей и гостей губернии.

За последние три года в губернии было благоустроено 505 общественных и 947 дворовых территорий, реализовано восемь проектов - победителей всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В 2022 году в Самарской области планируется благоустроить 141 общественную и 314 дворовых территорий. Объем субсидий на эти цели - свыше 1 млрд рублей. Заказчиками работ выступают администрации муниципалитетов.

"По всем запланированным объектам заключены муниципальные контракты. По одной общественной территории, которая добавилась благодаря сложившейся экономии средств, предстоят торги", - сообщил в ходе оперативного совещания министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Александр Мордвинов.

Дмитрий Азаров поставил профильному министерству и главам муниципалитетов задачу - обеспечить завершение всех работ до 1 сентября. "Важно людей порадовать благоустройством как можно раньше, и точно завершить все работы до начала осени, чтобы земляки оценили результат работы", - сказал глава региона. - В 2021 году, к сожалению, у некоторых коллег в муниципалитетах были проблемы по срокам, не все справились. В этом году мы не можем допустить сбоя ни в коем случае".

Губернатор поручил всем главам территорий взять вопросы реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" под личную ответственность, а профильному министерству - обеспечить системный контроль за ходом проекта. "Александр Михайлович, контролируйте. Ежемесячные доклады глав только за их личной подписью, никаких замов. Нужно установить контрольные точки по выполнению работ, чтобы главы лично знали и отчитывались, авралов быть не должно", - обратился Дмитрий Азаров к министру энергетики и ЖКХ.

В 2022 году в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в Самарской области также будут реализовываться два крупных проекта, ставшие победителями V Всероссийского конкурса. Это проект "По прямой к Отрадному: реновация главной улицы города бульваров" (благоустройство ул. Победы от ул. Ленинградской до ул. Нефтяников) и "На берегу трех рек: продолжение истории" (благоустройство Монастырской набережной в Сызрани). Здесь губернатором также поставлена задача - обеспечить проведение всех работ в срок до 1 сентября.

Дмитрий Азаров обратил особое внимание на то, что муниципалитетам - заказчикам работ необходимо не допустить прошлых ошибок взаимодействия с недобросовестными подрядчиками. "Прошу по тем компаниям, которые не справились по прошлому году, доложить, какие претензии им предъявлены. Если есть основание включать их в список недобросовестных подрядчиков - значит надо это делать", - сказал губернатор.

Глава региона поручил Александру Мордвинову и председателю правительства региона Виктору Кудряшову подготовить обозначенную информационно-аналитическую справку по компаниям-подрядчикам, которые в 2021 году в должной мере не справились с контрактными обязательствами.