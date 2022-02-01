ФАС уличила самарский минстрой в нарушении конкуренции на торгах

В январе 2022 г. в Самарское УФАС обратилось ООО "Аджатарский базальтовый щебеночный завод" с жалобой на действия регионального минстроя. По словам представителей общества ведомство нарушило закон во время торгов на заключение соглашения о реализации инвестпроекта с новым застройщиком.

Торги проводились с 16 ноября 2021 г. На них заявились два участника, включая ООО "Аджатарский базальтовый щебеночный завод", но обе заявки минстрой отклонил.

В качестве причины отказа "Аджатарскому заводу" ведомство указало якобы не предоставленное предложение об исполнении соглашения и удовлетворения прав требований пострадавших дольщиков.

Однако сотрудникам антимонопольного ведомства удалось выяснить, что отказ был неправомерный, и ООО предоставило все нужные документы.

"Организатор торгов неправомерно отклонил заявку ООО от участия, — сообщили в ФАС. — Министерству строительства Самарской области выдано предписание устранить допущенные нарушения".