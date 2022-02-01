ФАС уличила самарский минстрой в нарушении конкуренции на торгах

В январе 2022 г. в Самарское УФАС обратилось ООО "Аджатарский базальтовый щебеночный завод" с жалобой на действия регионального минстроя. По словам представителей общества ведомство нарушило закон во время торгов на заключение соглашения о реализации инвестпроекта с новым застройщиком.
Торги проводились с 16 ноября 2021 г. На них заявились два участника, включая ООО "Аджатарский базальтовый щебеночный завод", но обе заявки минстрой отклонил.
В качестве причины отказа "Аджатарскому заводу" ведомство указало якобы не предоставленное предложение об исполнении соглашения и удовлетворения прав требований пострадавших дольщиков.
Однако сотрудникам антимонопольного ведомства удалось выяснить, что отказ был неправомерный, и ООО предоставило все нужные документы.
"Организатор торгов неправомерно отклонил заявку ООО от участия, — сообщили в ФАС. — Министерству строительства Самарской области выдано предписание устранить допущенные нарушения".
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.