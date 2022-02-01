АвтоВАЗ организует для сотрудников простаивающих производств дополнительную занятость

Президент АО "АвтоВАЗ" Николя Мор поручил организовать дополнительную занятость для сотрудников простаивающих производств тольяттинского автозавода, сообщил "Интерфаксу" глава профсоюза АвтоВАЗа Сергей Зайцев.
"Меры по дополнительной занятости сотрудников простаивающих производств применяются с прошлой недели и исключительно с согласия работника. У каждого есть выбор: остаться дома и получить выплату двух третей средней заработной платы или рассмотреть вариант с оплачиваемой "общественной работой" на предприятии", — сказал Зайцев.
Ранее сообщалось, что временные остановки на производственных линиях АвтоВАЗа в Тольятти участились во второй половине 2021 г. в связи с дефицитом электрокомпонентов. Так, в сентябре прошлого года в режиме простоя оказалось около 15 тыс. работников АвтоВАЗа (порядка 44% сотрудников).
Пытаясь нивелировать потери в заработной плате, компания перенесла корпоративный отпуск (несколько дней декабря были перенесены на август — ИФ). Кроме того, были организованы выплаты премий по результатам I полугодия в размере 8 тыс. руб. и по результатам II полугодия в размере 5 тыс. руб. за вклад в обеспечение работы предприятия в сложных экономических условиях.
Вместе с тем, АвтоВАЗ выплачивает "стимулирующие" за вакцинацию: по 1,5 тыс. руб. за каждый компонент прививки, а также дополнительную выплату (равна разнице между средней заработной платой и оплатой времени простоя — ИФ) для сотрудников, сделавших прививку в период простоя.
В настоящее время компания пытается компенсировать вынужденные приостановки, продлевая рабочие недели и балансируя продолжительностью смен в зависимости от текущей ситуации с поставками.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.