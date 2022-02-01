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АвтоВАЗ организует для сотрудников простаивающих производств дополнительную занятость

ТОЛЬЯТТИ. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Президент АО "АвтоВАЗ" Николя Мор поручил организовать дополнительную занятость для сотрудников простаивающих производств тольяттинского автозавода, сообщил "Интерфаксу" глава профсоюза АвтоВАЗа Сергей Зайцев.

"Меры по дополнительной занятости сотрудников простаивающих производств применяются с прошлой недели и исключительно с согласия работника. У каждого есть выбор: остаться дома и получить выплату двух третей средней заработной платы или рассмотреть вариант с оплачиваемой "общественной работой" на предприятии", — сказал Зайцев.

Ранее сообщалось, что временные остановки на производственных линиях АвтоВАЗа в Тольятти участились во второй половине 2021 г. в связи с дефицитом электрокомпонентов. Так, в сентябре прошлого года в режиме простоя оказалось около 15 тыс. работников АвтоВАЗа (порядка 44% сотрудников).

Пытаясь нивелировать потери в заработной плате, компания перенесла корпоративный отпуск (несколько дней декабря были перенесены на август — ИФ). Кроме того, были организованы выплаты премий по результатам I полугодия в размере 8 тыс. руб. и по результатам II полугодия в размере 5 тыс. руб. за вклад в обеспечение работы предприятия в сложных экономических условиях.

Вместе с тем, АвтоВАЗ выплачивает "стимулирующие" за вакцинацию: по 1,5 тыс. руб. за каждый компонент прививки, а также дополнительную выплату (равна разнице между средней заработной платой и оплатой времени простоя — ИФ) для сотрудников, сделавших прививку в период простоя.

В настоящее время компания пытается компенсировать вынужденные приостановки, продлевая рабочие недели и балансируя продолжительностью смен в зависимости от текущей ситуации с поставками.

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

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Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

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В процентах все выглядит очень хорошо.

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